Barack Obama gir sin støtte til Kamala Harris som presidentkandidat

Obama ga Harris sin støtte i en videosamtale fredag, ifølge Reuters og flere amerikanske medier.

– Vi ringte for å si at Michelle og jeg ikke kunne vært stoltere over å støtte deg og for å si at vi skal gjøre alt vi kan for å få deg gjennom dette valget og inn i Det hvite hus, sa Barack Obama til Harris i videosamtalen.

– Jeg er stolt av deg. Dette kommer til å bli historisk, fortsatte tidligere førstedame Michelle Obama.

Kamala Harris uttrykte på sin side en stor takk for støtten. Det var ventet på forhånd at Obama kom til å gi sin støtte til Harris, som trolig blir Demokratenes presidentkandidat etter at Biden kunngjorde at han ikke stiller til gjenvalg.

Obama, USAs første svarte president, er fortsatt en av de mest populære skikkelsene i det demokratiske partiet. Det til tross for at det er over ett tiår siden han for første gang ble valgt.

Obama var president mellom 2009 og 2017, og Joe Biden var hans visepresident gjennom begge periodene i Det hvite hus.

Demokratene håper at Obamas Harris-støtte kan bidra til å overbevise nye velgere, styrke pengeinnsamlingen til valgkampen og gjøre partiet mer egnet til å hamle opp med Trump i valget i november. At Harris får Obamas støtte, er også et viktig signal på at hun etter alt å dømme blir Demokratenes presidentkandidat.