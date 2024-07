Matapour anker terrordommen etter skytingen i Oslo

Statsadvokat Sturla Henriksbø bekrefter til VG at Matapour har anket både straffeutmålingen og de sivile kravene.

Allerede da dommen falt varslet Matapours forsvarer at det trolig gikk i retning av en anke.

Hege Salomon er bistandsadvokat for de berørte i saken. Hun har torsdag informert sine klienter om at dommen ankes.

– De vi har fått tilbakemelding fra synes det er synd. Og hadde håpet at de kunne gå videre. Det vil nå ta enda lengre tid før de får en rettslig avslutning på saken – og dermed kan legge dette kapittelet bak seg, sier Salomon til VG.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Matapours forsvarer, advokat Marius Dietrichson, uten hell.

– Kjedelig beskjed å få

Støttegruppa etter 25. juni synes det er tungt at det blir en ny rettsrunde etter at Zaniar Matapour anket terrordommen.

– Dette er en veldig kjedelig beskjed å få for oss som er berørt i saken. Det betyr en ny runde med usikkerhet og venting på at saken skal komme opp, og at flere av oss må ta belastningen med å vitne på nytt i en ny rettssak, sier støttegruppe-leder Espen Evjenth.

Han ble selv skutt i pannen da han var på dansegulvet på London Pub. Han understreker samtidig at de har full respekt for den norske rettsstaten og at det er Matapours rett å anke.

– Det er tungt at alt er i spill igjen, men det er viktig å si at vi ikke har rykket tilbake til start. Vi har blitt hørt og trodd i første rettsinstans, og det tar vi med oss, sier han.

Historisk dom

45 år gamle Matapour ble i starten av juli kjent tilregnelig og dømt til 30 år forvaring med 20 års minstetid av Oslo tingrett for å ha begått grov terror. Tingretten dømte også Matapour til å betale 112,4 millioner i erstatninger.

Det er første gang i Norge noen dømmes til den maksimale straffen som er mulig etter terrorangrep. Det ble også vurdert da domstolen i 2020 dømte Philip Manshaus for drap og terrorangrep, men da ble ikke den øvre grensen benyttet.

Matapour drepte to personer og påførte ni andre skuddskader da han plukket opp to skytevåpen fra en bag og fyrte løs mot menneskemengden i og utenfor Per på Hjørnet og London Pub natt til 25. juni 2022.