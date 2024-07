Økt beredskap: Sjømannskirken står klar til å hjelpe under Paris-OL

FEST MED VAKTHOLD: For hver Warholm og Ingebrigtsen er det omtrent syv og en halv politimann. Sjømannskirken holder dørene åpne for nordmenn, både i krise og de som vil ha et sted å slappe av.