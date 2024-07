Støre i 22. juli-tale: – Vi ser at radikaliserte, ekstreme holdninger fortsatt får oppslutning

– Vi kunne ønsket at alt vi lærte i Norge om det som ledet til 22. juli, skulle sette en stopper for hatprat, vold og trusler. Men slik ble det ikke, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han talte under 22. juli-markeringen i Regjeringskvartalet.

Statsministeren trakk i sin tale fram Ekstremismekommisjonen som slår fast at «ingen samfunn kan sikre seg helt og holdent mot terroranslag og ekstremisme».

– Vi ser at radikaliserte, ekstreme holdninger fortsatt får oppslutning. Konspirasjonsteorier og falsk informasjon spres. Jødehat, muslimhets og trakassering av skeive, samer og andre minoritetsgrupper skjer.

Støre trakk i talen fram at det pågår brutale kriger i Ukraina, Palestina og Sudan.

– Samlet sett påvirker alt dette sikkerheten, spenningsnivået og ytringsklimaet her hjemme i landet vårt, sa Støre.

Statsministeren sa videre at det er vår oppgave, som politikere og samfunn, å møte dette med våre ressurser og verdier.

– Jeg har tro på styrken i det norske samfunnet, i det norske demokratiet, på menneskene i vårt land, sa han.