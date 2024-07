Samtlige demokratiske delstatsledere stiller seg bak Kamala Harris

Lederne hadde et telefonmøte søndag, etter at Joe Biden kunngjorde at han trekker seg som partiets presidentkandidat.

Etterpå publiserte Ken Martin, leder for foreningen for delstatskomiteer i Det demokratiske partiet, en uttalelse.

– Etter president Bidens kunngjøring samlet våre medlemmer seg umiddelbart for å forene seg bak kandidaten som har en merittliste for å vinne tøffe valg og som har bevist at hun er en leder i spørsmålene som betyr noe for amerikanere, heter det i en uttalelse.

Blant annet trekker Martin fram reproduktiv frihet, forebygging av våpenvold, klimakamp, justisreform og gjenoppbygging av økonomien.

– Den person er vår sittende visepresident Kamala Harris, skriver han.