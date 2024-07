AUF-lederen: – Vi må aldri glemme 22. juli

– Vi må aldri glemme, sier AUF-leder Astrid Hoem.

I år er det 13 år siden terrorangrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya der 77 mennesker ble drept. Hoem påpeker at de unge som vokser opp i dag har få, om noen egne minner fra den dagen i 2011.

– Det gir et nytt ansvar i å sørge for at de også får lære om hva som skjedde og om kampen vi alle må være med å ta, sier hun.

Mindreårige radikaliseres

Hoem viser til at PST tidligere har advart om at mindreårige radikaliseres i Norge. Det understreker viktigheten av å lære om 22. juli, mener hun.

– Konspirasjoner og hat er på fremmarsj i både verden og telefonen hos stadig yngre, da burde det blinke litt i varsellampene rundt viktigheten av å lære både om viktigheten av demokratiet og hvordan man kan bruke det, og om hva vi må vite at truer det.

– Terrorangrepet 22. juli er et dyrekjøpt eksempel på hva som er konsekvensen hvis radikaliseringen går for langt. Det må unge lære om, sier Hoem.

Minnemarkeringer

Selv skal AUF-lederen holde tale på minnemarkeringene både i Regjeringskvartalet og på Utøya mandag. Det samme skal statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) skal tale under gudstjenesten i Oslo domkirke.

«Vi glemmer aldri!» er overskriften på programmet for årets minnemarkeringer, som startet allerede søndag med åpen dag på Utøya.

I tillegg til de nasjonale markeringene, som sendes direkte, er det lokale arrangementer og åpne kirker en rekke steder i landet.









(©NTB)