USAs president Joe Biden tar ikke gjenvalg – støtter Harris

Det kunngjør han i en uttalelse på X.

– Det har vært min hensikt å søke gjenvalg, men jeg mener det er i mitt partis og mitt lands beste interesse å trekke meg og kun rette fokuset mot å oppfylle mine plikter som president ut min periode, sier Biden.

Han legger til at han skal tale til nasjonen i løpet av uka.

I et nytt innlegg på X skriver han at han gir visepresident Kamala Harris sin fulle støtte.

Svak TV-debatt

Biden har vært USAs president siden 20. januar 2021, etter å ha beseiret forgjengeren Donald Trump i valget i 2020. Han er første sittende president siden 1968 som ikke søker gjenvalg enda han hadde mulighet til det. Da valgte Lyndon Johnson å trekke seg, blant annet på grunn av Vietnam-krigen som splittet landet.

Siden en TV-debatt mot Trump 27. juni har presset mot Biden økt, da mange demokrater mener han ikke lenger er kapabel til å vinne valget. Over 30 av Bidens partifeller i Kongressen har uttrykt at de vil at han skal tre til side. Bidens alder (81) og helsetilstand utgjør mye av bakgrunnen. En stor andel av Demokratenes velgere sier også de mener han bør trekke seg.

Harris eller guvernør?

Når Biden nå har trukket seg som kandidat, må delegatene stemme over en ny kandidat på Demokratenes landsmøte som begynner i Chicago 19. august. Visepresident Kamala Harris anses som den heteste kandidaten, blant annet fordi hun kan «arve» de 91 millioner dollarene som er samlet inn til Bidens valgkamp i høst.

Blant andre navn som er blitt nevnt, er en rekke guvernører: Gavin Newsom (California), Gretchen Whitmer (Michigan), J.B. Pritzker (Illinois) og Josh Shapiro (Pennsylvania).

I uttalelsen skryter Biden blant annet av sin økonomiske politikk, helsepolitikk og klimapolitikk.

– Jeg vet ingenting av dette kunne blitt gjort uten dere, det amerikanske folk. Sammen kom vi oss gjennom en hundreårspandemi og den verste økonomiske krisen siden depresjonen. Vi har beskyttet og vernet om vårt demokrati, og vi har revitalisert og styrket våre allianser verden over.