Eide: – Norge er og har alltid vært en venn av staten Israel

Tirsdag fikk Nettavisen bekreftet at Israels utenriksminister Israel Katz ikke vil møte Espen Barth Eide (Ap) under den norske utenriksministerens kommende besøk til regionen.

David Mencer, som er pressesjef for Israels statsminister Benjamin Netanyahu, forteller onsdag til TV 2 at Eide er uønsket.

– Jeg har registrert at Norges utenriksminister vil besøke Israel, og til det må jeg bare si at han ikke er velkommen. Norge er et av landene som, midt i denne krigen etter massakren 7. oktober, har funnet det for godt å feilaktig anerkjenne en palestinsk stat, sier Mencer.

Foreligger ikke besøksforbud

Maiken Bruusgaard Harbitz, senior kommunikasjonsrådgiver i utenriksdepartementet (UD), sier til NTB at Eide ønsker å reise til Israel for å høre deres perspektiver og forklare norske posisjoner.

– Han hadde selv dialog med Katz om et slikt møte under Nato-møtet og opplevde at det var ønske om dialog. UD tar til etterretning at det ikke er mulig med et slikt møte nå, sier Harbitz.

Hun forteller at UD ikke kjenner seg igjen i det som er blitt formidlet i israelske medier om denne saken. Senest onsdag har UD vært i kontakt med israelske myndigheter om dette og har mottatt informasjon fra israelsk hold om at det ikke foreligger noe innreiseforbud.

Til regjeringen i Norge

David Mencer forklarer hvorfor Eide ikke er velkommen:

– Jeg tror at de ennå ikke, den dag i dag, har fordømt Hamas, sier Netanyahus pressesjef.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre fordømte angrepet på Israel 7. oktober allerede samme dag. Støre konstaterte også etterpå at Hamas må kategoriseres som en terroristorganisasjon.

– Det er helt feil at Norge ikke har fordømt Hamas. Det er en grov påstand. Israel vet dette er feil, sier Støre til NRK onsdag kveld.

– Så til nordmenn og regjeringen i Norge, spesielt, eller ikke til det norske folk, men til regjeringen i Norge, sier vi dette høyt og tydelig: Norge, vi har nok jødehatere lokalt i Hamas i Gaza, vi trenger ikke importere deres støttespillere fra utlandet, sier Mencer.

Står opp mot antisemittisme

– Norge er og har alltid vært en venn av staten Israel. Norges regjering står opp mot antisemittisme i alle dens former, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB.

Han sier at Norge er dypt urolig over mye av det den nåværende israelske regjeringen gjør både i Gaza og på Vestbredden, samt uttalelser ledende politikere i Israels regjering har kommet med i den forbindelse.

– Å oppfordre Israel til å etterleve og respektere folkeretten og påpeke urett har ingenting med jødehat å gjøre. Israelske myndigheter bør holde seg for gode til å reagere med anklage om antisemittisme når politikken deres blir kritisert, sier Eide (Ap).

Bekymret for utviklingen

Eide sier at Norge gjentatte ganger har fordømt Hamas’ terrorangrep den 7. oktober på det sterkeste.

– Vi krever stans i krigføringen fra alle parter og umiddelbar og betingelsesløs frigivelse av gislene som er fanget i Gaza. Norge er også svært bekymret for utviklingen på Israels nordlige grense mot Libanon, hvor konflikten med Hizbollah kan føre regionen ut i en storkrig, sier utenriksministeren.

Ikke overrasket

KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse synes ikke det er overraskende at Espen Barth Eide ikke får møte Israel Katz.

– KrF sa i mai at Barth Eides altfor raske symboltunge anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat ville hemme Norges bidrag til fred og forsoning i regionen. At Barth Eide nå må bøte for hans egen regjerings forhastede trekk, burde ikke overraske noen, og minst av alle Barth Eide selv, sier Røse til NTB.

Hun kommer med en oppfordring til Utenriksdepartementet.

– Vi har alltid en plikt til å fronte fred og gjøre hva vi kan for at krigen på Gaza tar slutt. Barth Eide og UD må ikke gi opp, sier Røse.

Tung symbolikk

Frps Erlend Wiborg mener Eide har ført en radikal og aktivistisk utenrikspolitikk med en tydelig slagside mot Israel. Han mener det ikke bør overraske noen at israelere reagerer.

– Anerkjennelsen av Palestina har bidratt sterkt til å spille Norge helt ut på sidelinjen. Ved ikke å anerkjenne traumet til jødene etter terrorangrepet 7. oktober, stadige fordømmelser og ensidig stemmegivning i FN, har Regjeringen tatt palestinernes side, sier Wiborg.

