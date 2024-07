Vil katolske JD Vance sanke flere religiøse stemmer?

Dersom Donald Trump vinner valget, blir JD Vance den andre, katolske visepresidenten i USA. Den første var Joe Biden. Han blir i tilfelle den yngste visepresidenten siden Richard Nixon.

– Vance kan være den som bærer MAGA-stafettpinnen videre etter Trump. Han har valgt sin etterfølger, skriver The New York Times.

Det er velkjent at Donald Trump har et godt, fast grep på de evangelikale velgerne. De støtter ham i tykt og tynt, og det handler ikke bare om religion, men om makt og styrke. Det er ingen grunn til å anta at de vil svikte ham ved valget i høst.

Jeg håper troen min gjør meg mer medfølende og at jeg klarer å se folk som strever — JD Vance

Hilmar Mjelde mener valget av JD Vance er et tegn på en seierssikker Trump:

– Vance er ikke valgt for å nå en viss velgergruppe, slik Mike Pence var. Han er valgt fordi Trump er seierssikker og ikke syns han trenger å nå helt nye velgere, men vil gi kjernevelgerne mer av det samme, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Vance er ikke valgt for å nå en viss velgergruppe, slik Mike Pence var — Hilmar Mjelde, professor

Mjelde er professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

I 2016 var den dypt troende, evangelikale Pence viktig for Trump. Ved siden av seg hadde Trump en som ville trygge de evangelikale velgerne som var bekymret for Trumps livsførsel og tidligere eskapader – som ikke var forenelig med deres moralske ståsted.

Spontan bønn irriterte Trump

Avisa The New York Times kaller JD Vance er «erfaren fighter i den moderne kulturkrigen» - og en ganske annen type enn Mike Pence. Han er en Reagan-konservativ, evangelikal med forkjærlighet for spontan bønn, som angivelig skal ha irritert Trump skikkelig.

Mjelde synes «kristne velgere» ikke lenger er en særlig informativ merkelapp. At velgere er kristne, beskriver dem ikke politisk-ideologisk eller hvorfor de stemmer på Donald Trump.

– Religion er ganske underordnet. «Evangelikal» er nå en politisk markør, ikke en religiøs, når man snakker om dem som velgergruppe, sier han.

– De evangelikale velgerne er allerede blant kjernevelgerne til Trump og skiller seg ikke politisk eller ideologisk fra andre Trump-velgere. De stemmer på Trump fordi de ser ham som en sterk leder, og ikke på grunn av religion.

Han bidra med et unikt, religiøst perspektiv siden han har vært mye mer spirituell oppdagelsesreisende enn mange andre politikere — Kelsey Dallas om JD Vance

PROFESSOR: Hilmar Mjelde tror Vance kan være nyttig for Trump fordi visepresidentkandidaten har tenkt gjennom valgene sine. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

Spirituell reise

Med JD Vance ved sin side denne gang, har Trump en som har foretatt en «religiøs reise». Det kan være interessant, fordi han har tenkt gjennom valgene sine.

– Han kan bidra med et unikt, religiøst perspektiv siden han har vært mye mer spirituell oppdagelsesreisende enn mange andre politikere, skriver kommentator Kelsey Dallas.

Selv har Vance sagt:

– Jeg håper troen min gjør meg mer medfølende og at jeg klarer å se folk som strever.

Election 2024 Pence VALGKAMP: Mike Pence prøvde å bli republikanerens presidentkandidat, men lykkes ikke. Her sammen med kona Karen. (Charlie Neibergall/AP)

Abortkrangel

JD Vance har tidligere kommet på kant med enkelte konservative, katolske ledere i synet på abort. Som Trump, støtter han ikke et føderalt abortforbud, men mener at det skal være opp til den enkelte delstat å bestemme sine egne lover.

Han støtter også, som sin sjef, at abortpiller skal være tilgjengelig. Vance har også ment at selv ikke voldtekts- og incestofre skal få innvilget abort. Dette synet har han moderert noe.

Selv om konservative katolikker og evangelikale misliker det, viser målinger at et flertall mener abort skal være tilgjengelig i USA.

Holde grepet om den hvite arbeiderklassen

Valget av JD Vance viser også hvor «rustbelte-velgere» i vippestatene Wisconsin, Michigan, og Pennsylvania er. Samtidig kan hans konservative abortsyn støte vekk kvinnelige velgere.

Kampen om de hvite arbeiderklasse-velgerne i disse delstatene blir viktig, de betydde mye i 2016-valget. Dette understreket Trump selv:

– JD har hatt en meget vellykket forretningskarriere innen teknologi og finans, og i valgkampen kommer han nå til å være sterkt fokusert på menneskene han har kjempet så hardt for, de amerikanske arbeiderne og bøndene i Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota og langt bortenfor, skriver Trump.