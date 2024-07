J.D. Vance kalte Trump for Hitler – blir visepresidentkandidat

Det ble kunngjort av Trump på den første dagen av Republikanernes landsmøte i Milwaukee i Wisconsin.

– Jeg har bestemt at personen som er best egnet til å bli USAs visepresident, er senator J.D. Vance fra Ohio, skriver Trump på sitt eget sosiale medium Truth Social.

Med sine 39 år representerer Vance en helt annen generasjon enn 78 år gamle Trump og hans motstander, den 81 år gamle Joe Biden. Vance ble valgt som senator i 2022, og er dermed relativt fersk i storpolitikken.

Var skarp kritiker

Han har tidligere tjenestegjort i det amerikanske marineinfanteriet og har studert ved Ohio state university og Yale.

Vance, som kommer fra fattige kår nord for Cincinnati i Ohio, ble først kjent da han i 2016 ga ut boka «Hillbilly Elegy». Den ble filmatisert i 2020, med blant annet Glenn Close på rollelista.

Da Trump ble president i 2016 var Vance en skarp kritiker av Trump, som han kalte en «idiot» og «kulturelt heroin». Privat har han sågar kalt Trump for «Amerikas Hitler». Men forholdet endret seg gradvis, og Trump drev valgkamp på vegne av Vance i 2022.

Senator John Barrasso fra Wyoming sier til Reuters at Vance endret mening om Trump fordi han så «hvor stor suksess Trump hadde som president». Kritikere mener derimot at Vance er mer opptatt av opportunisme enn politikk. Flere har påpekt at han har endret ståsted i noen spørsmål for å være mer på linje med Trump, særlig når det gjelder synet på abort.

Populisme og isolasjonisme

– J.D. har hatt en meget vellykket forretningskarriere innen teknologi og finans, og i valgkampen kommer han nå til å være sterkt fokusert på menneskene han har kjempet så hardt for, de amerikanske arbeiderne og bøndene i Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota og langt bortenfor, skriver Trump.

I tillegg mener Trump og hans rådgivere at Vance og den tidligere presidenten står for mye av den samme politikken. Det handler særlig om blandingen av økonomisk populisme og isolasjonisme, skriver Reuters.

Tidligere mandag skrev flere medier at både senator Marco Rubio fra Florida og North Dakota-guvernør Doug Burgum hadde fått beskjed om at de ikke blir valgt. Begge ble sett på som hete kandidater til vervet, sammen med Vance.

Noe senere mandag kveld ble Trump, som overlevde et attentat i helgen, offisielt valgt som Republikanernes presidentkandidat. Det var han også i 2016 og 2020, da med Mike Pence som visepresidentkandidat.