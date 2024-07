Utenlandske journalister fikk se spøkelsesbyen Rafah

Forlatte og raserte boligblokker, der gapende hull i veggene viser hvordan palestinske familier en gang levde sine liv, er synet som møter en i Rafah i dag.

For første gang siden krigen startet har Israel sluppet utenlandske journalister inn på Gazastripen, der de ble nøye overvåket av soldater.

I Rafah fikk de se en støvete og forlatt spøkelsesby, der israelske militærkjøretøy virvlet opp støv i gater som for få måneder siden var fylt av yrende folkeliv.

Få sivile er igjen i byen som ifølge FN hadde rundt 275.000 innbyggere før krigen. De gjenværende lever i frykt.

Siste skanse

Israel hevder Rafah var Hamas-bevegelsens siste skanse og invaderte byen til protester fra verdenssamfunnet 6. mai.

Ifølge den israelske hæren hadde de siste fire bataljonene med Hamas-soldater forskanset seg i byen, som ligger på grensa til Egypt.

Israel Palestinians Rafah Embed RAFAH: Israelske soldater patruljerer i Rafah, to måneder etter at byen sør på Gazastripen ble invadert og innbyggerne og palestinere som hadde søkt tilflukt der, ble fordrevet. (Ohad Zwigenberg/AP)

Israel hevder å ha drept hundrevis av Hamas-soldater siden, men et stort antall sivile, mange av dem barn og kvinner, er også drept i de massive israelske angrepene mot Rafah.

Den israelske hæren hevder maktbruken har vært nødvendig fordi Hamas har skjult seg blant sivilbefolkningen, og fordi det var etablert forsvarsverk, tunneler og bombefeller i byen.

Bombefeller

Åtte israelske soldater ble i forrige måned drept i en eksplosjon i Rafah, og flere andre er drept i sammenstøt med Hamas-soldater siden.

– I noen av disse tunnelene er det plassert bombefeller, sa den israelske hærens talsmann Daniel Hagari da han viste de utenlandske journalistene rundt i Rafah.

Ifølge ham har Hamas etablert «et terror-økosystem» i sivile områder i Gaza, omgitt av boliger og moskeer.

Kritiske forhold

Rundt 1,4 millioner internt fordrevne palestinere søkte tidligere i år tilflukt i Rafah-området etter å ha flyktet fra israelske angrep lenger nord i Gaza.

FN anslår at det nå bare er rundt 50.000 tilbake i området.

Mange lever i en provisorisk teltleir som er etablert utenfor Rafah i det Israel kaller et humanitært område, der det er kritisk mangel på mat, rent drikkevann og sanitæranlegg.

Stans i nødhjelpen

Forsøkene på å bringe inn nødhjelp har nå stanset helt opp.

Grenseovergangen fra Egypt ble stengt da israelske styrker invaderte, og ifølge FN er det lite som slipper gjennom den Israel-kontrollerte Kerem Shalom-overgangen.

Begge ruter blir nå ansett for å være for farlige ettersom de israelske angrepene har resultert i omfattende lovløshet i Gaza der desperate palestinere kjemper for å overleve.

Dramatiske følger

Langs veien inn til Rafah sto utbrente lastebiler, og rundt dem lå tomme paller og esker som tilsynelatende vitnet om plyndring av nødhjelpsforsendelser.

FN og hjelpearbeidere har for lengst slått alarm og advart om hvilke dramatiske følger det får når det ikke slippes inn mat og annen nødhjelp, samt drivstoff til kjøretøy, sykehus og renseanlegg.

– Sykehusene mangler på nytt drivstoff og det kan få kritiske følger for driften, sier Hanan Balkhy. Han leder arbeidet til Verdens helseorganisasjon (WHO) i regionen.

– Sårede mennesker dør fordi ambulansene blir forsinket som følge av drivstoffmangel, forteller han.

Snart nedkjempet

Israel hevder at Hamas rent militært snart er nedkjempet i Rafah, og for å bevise dette kjørte de journalistene i åpne biler inn mot sentrum av byen.

I det fjerne kunne det imidlertid høres skuddsalver, og et planlagt besøk ved stranda i Rafah ble avlyst.

Kort tid etter ble journalistene lastet opp på biler og kjørt ut av byen igjen. Støvet som ble virvlet opp bak dem, skjulte et øyeblikk de massive ødeleggelse de hadde vært vitne til.