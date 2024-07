Israel vil utvide den obligatoriske militærtjenesten

Israels militære sjefer har sagt at de trenger å øke arbeidsstyrken slik at de kan opprettholde krigen mot Hamas- og Hizbollahstyrker. Det israelske sikkerhetskabinettet har derfor godkjent en plan for å utvide den obligatoriske militærtjenesten for menn fra 32 til 36 måneder.

Tiltaket vil sannsynligvis bli sendt til avstemning i et møte i hele kabinettet på søndag, heter det.

Tidligere har ultraortodokse seminarstudenter vært fritatt fra militærtjeneste. Men Israel planlegger nå at også disse må tjenestegjøre.