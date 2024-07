2018: Ni år som statsminister i Malaysia var over. Najib Razak hadde tapt valget.

Privatflyet ut av landet sto klart for ham og kona Rosmah Mansor. Destinasjonen var Jakarta i Indonesia.

Men kritikken mot parets overdådige livsstil hadde økt i styrke. Et statlig fond var tømt for penger og etterforskningen rettet mistanker mot statsministerparet.

Da la den nye statsministeren utreisenekt. Privatflyet fikk aldri tatt av. Skandalen skulle vise seg å bli større enn noen ante.

Den er kalt 1MDB-skandalen og er beskrevet som en verdens største finansskandaler. USAs justisdepartement har kalt den «det største kleptokrati-saken noensinne».

Haakon, Mette-Marit, Najib Razak, Rosmah Mansor KLEPTOKRATI: Lite visste kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Håkon at de i 2010 var på besøk hos noen av de største kleptokratene som verden har sett: Malaysias statsminister Najib Razak og kona Rosmah Mansor. (Lai Seng Sin/AP)

Brukte penger på overdådig luksus

Det statlige fondet 1Malaysia Development Bernhad (1MDB) var en pengebinge som skulle sørge for utvikling i Malaysia. Men 7,5 milliarder dollar var borte. Etterforskningen viste etter hvert at statsminister Razak, og ikke minst kona, sto bak tappingen.

Politiet ransaket seks av parets eiendommer. De bar ut 284 kasser med luksusartikler, det største beslaget i Malaysias historie:

12.000 smykker:

2.200 ringer

400 halskjeder

2.100 armbånd

2.800 par øredobber

1.600 brosjer

14 tiaraer

423 luksusklokker (spesielt fra Rolex, Chopard og Richard Mille)

234 luksussolbriller (spesielt fra Versace og Cartier)

567 luksusvesker fra 72 merker (spesielt fra Chanel, Prada, Versace, Bijan og Judith Leiber)

272 vesker fra Hermès (Birkin bag)

250 millioner norske kroner i over 26 forskjellige valutaer.

2018: Politiet bærer ut 284 kasser med luksus og kontanter fra de seks husene til Malaysias eksstatsminister. (NTB/AP/AP)

Ble kalt «Shoppingens førstedame»

Filippinenes presidentfrue, Imelda Marcos, ble i sin tid verdenskjent for sit luksusforbruk med 3.000 par sko og 888 håndvesker. Hun blir liten sammenlignet med Rosmah Mansor.

Kvinnen som fikk tilnavnet «Shoppingens førstedame» har en lang merittliste over luksuskjøp fra hele verden. Tilnavnet fikk hun etter å ha brukt vel 700.000 kroner i enn australsk butikk.

Både eksstatsministeren og ektefellen fikk strenge straffer for svindel og korrupsjon. Eksstatsministeren fikk 12 år i fengsel, og kona fikk ti års dom for svindel og korrupsjon.

---

Malaysia

32,7 millioner innbyggere

Malaysia er delt av Sør-Kina-havet. En del ligger på Malayahalvøya på det asiatiske fastlandet og en del ligger på øya Borneo.

Landet er omtrent like stort som Norge i størrelse.

Rundt tre fjerdedeler av befolkningen bor i byer.

Islam er offisiell religion.

Hvert år kommer det over 20 millioner turister til landet.

Kilde: snl.no

---

Stjal fra Malaysias oljefond

1MDB tilsvarer det norske oljefondet. Kapitalen var bygget opp med inntekter fra olje og skulle brukes til å investere slik at avkastning skulle brukes til å utvikle Malaysia.

Slik gikk det ikke. Rosmah Mansor fikk kloa i pengene og brukte dem sammen med noen medsammensvorne.

Eks-statsministerfruen har blitt bøtelagt med 2,3 milliarder norske kroner i bøter, blandet annet for hvitvasking. Nå kreves hun for 3,5 milliarder norske kroner for tyveriet.

I søksmålet beskyldes hun for å ha brukt statlige penger til luksuskjøp fra 48 salgssteder i 14 land.

Selv nekter hun all skyld:

– Ingen så meg ta pengene, ingen så meg telle pengene, men om det er konklusjonen, overlater jeg det til Gud, sa hun - ifølge danske Jyllandsposten.

ANKET: Rosmah Mansor på vei inn til ankedomstolen i september i fjor. Hun har fremdeles alvorlige korrupsjonsanklager mot seg. (Vincent Thian/AP)

Kilder: Wikipedia og Jyllandsposten.