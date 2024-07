Hovedarrangør bak religiøst møte i India der 121 ble trampet i hjel, er pågrepet

Politiet utpekte Devprakash Madhukar som en av de hovedmistenkte raskt etter ulykken tirsdag, og lovet en dusør på 100.000 rupi for informasjon om hvor han befant seg.

Madhukar har nå overgitt seg til politiet, melder advokaten til hinduguruen og predikanten Bhole Baba, som var hovedpersonen på møtet der tragedien fant sted.

Det var rundt 250.000 personer til stede på det religiøse møtet, selv om lokale myndigheter bare hadde gitt tillatelse til 80.000 deltakere. Trengselen oppsto da tusenvis stormet ut av teltpaviljongen som var satt opp for anledningen.

Bhole Baba sier i sin første uttalelse etter ulykken at han er dypt opprørt over hendelsen, og at han håper de ansvarlige blir straffet.