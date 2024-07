Aktiv dødshjelp-forkjemper dømt til fengsel for medvirkning til selvmord

Mannen er dømt til fengsel i åtte år, og han erkjente seg skyldig etter tiltalen, skriver VG.

26. juni 2023 tok en kvinne i 70-årene sitt liv på et hotell ved Nordby shoppingsenter i Sverige. Kvinnen hadde møtt mannen for første gang bare noen timer tidligere. Hun kom i kontakt med ham via Facebook.

– For retten fremstår dette som en lite verdig avslutning, heter det i dommen fra Søndre Østfold tingrett.

Mannen har gjennom flere år engasjert seg for aktiv dødshjelp. Han sier at han også har hjulpet andre mennesker med å ta sitt liv.

– For retten er det et tankekors at hadde det ikke vært for at han var så pågående, men forholdt seg mer nøytral til hennes henvendelse, så kunne hun ha vært i live i dag, står det i dommen.

– Han prøvde ikke på noe tidspunkt gjennom den perioden de hadde tett kontakt, å få kvinnen til å velge livet.