Zaniar Matapour skyldig i grov terror – dømmes til 30 års forvaring

VG, TV 2 og NRK erfarer alle at han får 30 års forvaring med 20 års minstetid.

Påtalemyndigheten la til grunn at angrepet var en terrorhandling og la ned påstand om 30 års forvaring, lovens strengeste straff, da rettssaken ble avsluttet 16. mai.

Det har vært uomstridt at Matapour drepte to personer og påførte ni andre skuddskader da han tok fram to skytevåpen fra en bag og fyrte løs mot menneskemengden i og utenfor Per på Hjørnet og London Pub natt til 25. juni 2022. Det har heller ikke vært uenighet mellom partene at skytingen var terrormotivert.

Derimot hevdet Zaniar Matapours forsvarer Marius Dietrichson i sin prosedyre at angrepet skjedde som følge av ulovlig provokasjon fra norske myndigheter, først og fremst i form av Etterretningstjenesten. I tillegg mener han at Matapour er strafferettslig utilregnelig.

Oslo tingrett slår nå altså fast det motsatte – at 45-åringen er tilregnelig.

– Lettelse

Leder Espen Evjenth i Støttegruppa 25. juni sier det oppleves som at de fornærmede er blitt trodd og tatt på alvor med dommen mot Zaniar Matapour.

– Dette er en stor lettelse for mange av våre medlemmer. Det var 24 fornærmede som vitnet i retten, og de utviste et beundringsverdig mot ved å fortelle åpent om hva som skjedde med dem, hvor redde de var og hvordan dette har påvirket dem i ettertid, sier han til NTB.

Evjenth ble selv skutt i panna under angrepet mot det skeive utestedet London Pub. Han legger særlig vekt på at tingretten slår fast at angrepet var et terrorangrep.

– Vi skal lese dommen nøye, men med det vi nå vet, så opplever vi at de fornærmede har blitt trodd og tatt på alvor.

Videre sier han at det er viktig for de berørte at samfunnet anerkjenner det de nå har vært utsatt for.