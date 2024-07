Protester i Pakistan etter at kristen mann ble dømt til døden for blasfemi

Den kristne mannen ble pågrepet etter at muslimske menn brant ned flere kirker og over 80 hus i byen Jaranwala. De muslimske mennene hevdet at de hadde sett kristne menn rive ut sider av koranen.

Mannen som nå er dømt, sto ikke bak skjendingen av koranen, men er dømt for å ha delt bilder av sidene i sosiale medier.

– Pakistan blir mer og mer til et land hvor minoriteter ikke er trygge, sier den kristne pastoren Ghazala Shafik til AFP.

Mannens advokat mener at dommen er partisk på bakgrunn av tro.

– Mennene som er ansvarlig for de voldelige raidene venter fortsatt på en rettssak, mens min klient allerede har fått en dødsdom, sier han.

Kristne utgjør omtrent 2 prosent av befolkningen i Pakistan. Human Rights Watch og Amnesty er blant gruppene som stadig protesterer mot blasfemilovene i landet.

Flere rettighetsgrupper er også svært kritiske til at de som sto bak brannene i Jaranwala ikke er stilt for retten