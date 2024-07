– Vi ser en veldig sterk høyredreining blant unge menn, som jeg mener er alvorlig, sier Hovda.

Den unge lederen tror likevel ikke det skyldes en «tindersfisert sex-kultur» som Simen Velle i FpU har snakket om.

– Kanskje har man som samfunn nedprioritert politiske områder som er viktig for menn. Det være deregulering av arbeidslivet, eller en tørr og tung skolehverdag som unge gutter ikke trives med, sier Hovda

Vårt Land møter Audun Hammer Hovda på Tøyen i Oslo. Det som møter oss er en skjeggete, litt tilbaketrukket og blid fyr. Praten flyter godt med avisens fotograf. Han virker medievant, men sier det ikke stemmer.

– Lokalavisen Ringerikes Blad ringte litt før åtte på onsdag, det var i tidligste laget, forteller Hovda.

Jeg tror ikke løsningen på menn sine utfordringer er å gå bort fra feministiske idealer om et likestilt samfunn — Audun Hammer Hovda

Feminist

Hovda er bekymret for konsekvensene av ordskiftet han mener preger debatten rundt unge menn.

– Det er dumt med den polariseringen man ser nå og jeg tror ikke løsningen på menn sine utfordringer er å gå bort fra feministiske idealer om et likestilt samfunn, hvor alle skal kunne leve gode og trygge liv, forteller ham.

I slutten av juni ble han valgt som ny leder i Sosialistisk Ungdom. Etter valget uttalte Hovda at han gledet seg til å bygge en sterkere feministisk og sosialistisk gruppering.

– Det er relevant å være feminist i dag, det er helt tydelig, spesielt med den bølgen av partnerdrap man har sett til nå i år, legger SU-lederen til.

Hovda presenterer en teori om hvorfor ikke flere menn omtaler seg som feminister.

– Jeg tror det er mange menn der ute som fint kunne vært feminister, men som føler seg oversett av samfunnet, sier 24-åringen.

– Når man ser på rapporten til Mannsutvalget så er det flere av tiltakene de foreslår som er typisk venstreside politikk, og dette skal vi fortsette å løfte frem, sier Hovda.

Hovda arbeider til daglig med programmering i et IT-selskap i hovedstaden. Ifølge ham har politikken vært en hobby siden 2015. Nå har det blitt en jobb.

TØFF I TRYNET: Audun Hammer Hovda sier partiet han leder skal bli mer synlig i årene som kommer (Sindre Deschington)

– Litt mer tøff i trynet

Hva slags leder får SU med deg ved roret?

– Jeg håper at man kan bli litt mer tøff i trynet, kanskje. Prøve å utfordre tingenes tilstand. Vi skal være mer synlig både i media, men også ha aksjoner og være til stede i demokratiet, forteller 24-åringen fra Buskerud.

Den første halvdelen av 2024 har vært preget av ungdomspolitikere i mediene. Det ble storm da Velle snakket om unge menn og sex på TikTok, og hvis det var en storm så ble det orkan da lederen i Rød Ungdom, Amrit Kaur, kalte Jonas Gahr Støre for en terrorist.

Hovda kan ikke love noen voldsomme utsagn på sosiale medier. Det å stikke seg fram er noe han skal jobbe med.

– Jeg tror jeg er ganske rolig av natur, så det blir nok ikke noen voldsomme utspill fra meg, sier 24-åringen og ler, før han legger til:

– Når det er sagt så er jeg leder for en radikal ungdomsorganisasjon, så det er klart vi må si ifra hvis det dukker opp ting vi er opptatt av, og prøve å sette dagsorden

– Hva er dine politiske fanesaker?

– Jeg er veldig opptatt av boligpolitikk, som jeg arbeidet med da jeg tidligere satt i sentralstyret. Andre viktige saker for meg er barnefattigdom og utjevning av sosiale forskjeller. Det er veldig, veldig positivt at man nå for første gang ser at antallet barn som vokser opp i fattigdom går ned, sier Hovda

SV fikk gjennom en økning i barnetrygden under budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

Nemnd er et veldig dårlig alternativ. Det er først og fremst moraliserende for kvinner som allerede er i en veldig vanskelig situasjon — Audun Hammer Hovda

Nemnd er et unødvendig steg

Regjeringen skulle behandle en ny abortlov før sommeren, dette ble vedtatt utsatt til høsten. Dagens abortlov gir kvinner selvbestemmelsesrett fram til uke 12, etter dette må saken avgjøres av en nemnd. Dette vil Hovda ha en slutt på.

– Jeg mener nemnd er et veldig dårlig alternativ. Det er først og fremst moraliserende for kvinner som allerede er i en veldig vanskelig situasjon, sier Hovda.

De fleste får uansett innvilget abort, så det ordningen kan avskaffes mener den unge politikeren.

– I veldig stor grad er det et unødvendig steg, som bare gjør en vanskelig situasjon vanskeligere for de involverte.

SU sin politikk sier at den gravide skal bestemme over egen graviditet.

– Den gravide skal bestemme om hun vil fortsette svangerskapet eller ikke, og jeg er ikke tilhenger av en bestemt grense basert på uketall. Vi vil heller at gravide skal få informasjon og veiledning av fagfolk, sier Hovda.

TO ÅR: De neste to årene er det Hovda som sitter ved roret hos SU. Målet er å bygge en sterkere feministisk og sosialistisk gruppering. (Sindre Deschington)

Audun Hammer Hovda

24 år, fra Ringerike i Buskerud

Nyvalgt leder i Sosialistisk Ungdom

Jobber med programmering

