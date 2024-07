USAs høyesterett: Trump kan ikke straffeforfølges for handlinger han gjorde som president

Et flertall på seks dommere stilte seg bak kjennelsen mandag, som var den siste dagen før USAs høyesterett tar sommerferie.

Samtidig bestemte høyesterettsdommerne at saken skal sendes tilbake til lavere domstoler, som skal avgjøre nøyaktig hva dette har å si for saken mot den tidligere presidenten.

Bakgrunnen for saken er Trumps handlinger knyttet til valget i 2020, som han tapte mot president Joe Biden.

Blant annet retter saken seg mot Trumps angivelige press på daværende visepresident Mike Pence for å blokkere valgresultatet, og hans rolle i stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Trump har tidligere hevdet full immunitet i saken, som ble reist av spesialetterforsker Jack Smith. Smith har tidligere sagt at ingen bør være over loven. Lavere domstoler har avslått Trumps krav på immunitet, men høyesterett har altså omgjort deler av disse kjennelsene.

Høyesteretts avgjørelse mandag fører trolig til at saken mot Trump blir forsinket, og ikke kommer for retten før presidentvalget i november.

– Tror han er over loven

USAs høyesterett består av seks konservative og tre liberale dommere. Tre av dem som regnes som konservative, ble nominert av Trump.

Biden-kampanjen sier at Trump tror han er over loven.

– Donald Trump klikket etter at han tapte valget i 2020 og oppmuntret en mobb til å gjøre om på resultatet, heter det i en uttalelse fra Biden valgkampstab etter avgjørelsen.

– Han tror han er over loven og er villig til å gjøre alt for å skaffe seg og holde fast ved makten for sin egen vinning, heter det videre.

Trump kaller det derimot en seier for både grunnloven og demokratiet.

– Stolt av å være amerikaner, skriver han på sitt eget sosiale medie Truth Social.

Flammende dissens

En av de liberale dommerne har skrevet en sterkt kritisk dissens til avgjørelsen, skriver New York Times.

– På lang sikt er konsekvensene av dagens avgjørelse store, skriver høyesterettsdommer Sonia Sotomayor.

Hun mener kjennelsen er en dramatisk utvidelse av presidentens makt i det amerikanske systemet.

– Retten oppretter i prinsippet en lovløs sone rundt presidenten. Denne nye immuniteten ligger nå klar for enhver president som vil stille sine egne interesser, egne politiske overlevelse eller egne økonomiske vinning foran nasjonens interesse, skriver Sotomayor.