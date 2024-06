Store protester og gatekamper da AfD innledet landsmøte i Essen

En stor gruppe demonstranter forsøkte like før klokka seks lørdag morgen å bryte seg gjennom sperringer som politiet har satt opp ved messehallen der landsmøtet til ytre høyrepartiet holdes.

Politiet sier de brukte pepperspray og batonger for å holde dem tilbake. Det var på forhånd fryktet bråk, og tusenvis av politifolk var utplassert for å hindre at demonstrantene blokkerte inngangen for AfDs 600 delegater.

Noen av demonstrantene hadde hetter over hodet og gikk til angrep på politiet. Flere personer ble pågrepet, skriver politiet i Nordrhein-Westfalen på X/Twitter.

Blokkerte gater

Andre steder i byen blokkerte demonstranter en utkjøringsrampe på motorveien. De hindret også trafikken i gatene i nærheten av messehallen Grugahalle.

Flere av delegatene sier de ble hentet av politiet på hotellet og kjørt til messehallen. Andre gikk til fots og kom seg inn uten problemer.

Inne i messehallen ble partiets to nåværende ledere, Alice Weidel og Tino Chrupalla, gjenvalgt.

– Vi er nummer én i øst. Vi ønsker å vinne dette valget, vi ønsker å bli større og beholde posisjonen, sa Chrupalla til delegatene.

– Ponnigård

Weidel hevdet i sin tale at Tyskland har degenerert til en «ponnigård».

– Tyskland vil sørge for sitt eget endelikt hvis vi ikke skjerper oss og endelig får en slutt på denne woke hippie-galskapen, sa hun.

Det utløste kraftig applaus da hun sa at det vil være best for både Tyskland og Europas interesser at Ukraina verken blir en del av EU eller Europa.