Vielsen skjer etter Den norske kirkes vigselsliturgi. Pastor Michael Beckwith skal delta med en hilsen, opplyser manager Simon Eriksen Valvik i en melding til mediene.

Det er Simon Eriksen Valvik som er engasjert som presse- og kommunikasjonsansvarlig for den operative gjennomføringen av bryllupet. Han opplyser at brudeparet ikke har noen kommentarer til at Holte skal vie brudeparet.