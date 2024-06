Ingen nedtrapping i angrepene mot Gaza, slik Netanyahu antydet

I Rafah er minst elleve mennesker drept i et granatangrep fra en stridsvogn, opplyser palestinsk helsepersonell fredag. I nabolaget Shakoush vest i byen har tusenvis av mennesker lagt på flukt fra teltleirene de bodde i.

Ifølge en innbygger har Israel brukt bulldosere til å lage sandvoller som stridsvognene står parkert bak.

– Noen familier bor i området der raidet foregår, og de er nå beleiret av okkupasjonsstyrker, sier han til Reuters via en meldingsapp.

– Situasjonen her er svært farlig, og mange familier reiser mot Khan Younis, sier mannen, som selv reiste nordover natt til fredag.

Lenger nord på Gazastripen fortsetter soldater å jakte på Hamas-medlemmer i bydelen Shujaiya i utkanten av Gaza by. Da operasjonen startet torsdag, ble innbyggerne bedt om å forlate sine hjem. En AFP-fotograf på stedet så mange palestinere forlate stedet til fots, bærende på eiendeler gjennom ødelagte boligområder. Palestinske øyenvitner og helsepersonell sier at mange er drept i bydelen.

Søndag sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at den mest intense fasen av krigen var i ferd med å bli trappet ned etter nesten ni måneder med krig. Analytikere tror den neste fasen av krigen kan trekke ut, og at Israel kan komme til å bruke flere droner og jagerfly i stedet for bakkestyrker. Men foreløpig er det ikke tegn til at offensiven er på hell.

Det israelske militæret oppgir fredag at de har drept titalls militante palestinere i Nord-Gaza.