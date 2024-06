Ikkje fritt fram for jonsokbål i helga

I Noreg er det eit generelt bålforbod frå 15. april til 15. september og forbod mot å tenne opp bål og grill i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

Under sydenvarmen i mai var skogbrannfaren stor, men med nedbøren som har komme den siste tida, har faren minka noko. I tillegg er det meldt noko varierande vêr i helga. Men det betyr ikkje at det fritt fram.

Sjekk kva som er lov

– Det er ikkje fritt fram for å tenne bål på jonsokaftan. Kva som er tillate av open eld, er regulert i forskrift i kvar enkelt kommune. Viss ein planlegg eit jonsokbål, må dette meldast inn og søkjast løyve om, slik at ein unngår unødige utrykkingar. Viss du ikkje allereie har søkt om løyve, er nok fristen ute for i år, men sjekk kva som gjeld for kommunen din, oppmodar administrerande direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

På skogbrannfarevarselet finst ei oversikt over skogbrannfaren i tida framover. Ved høg skogbrannfare kan kommunane innføre ekstra forbod mot all bruk av open eld nær brennbar vegetasjon. Sjekk derfor kva som gjeld der du bur.

Sjølv om det er generelt bålforbod, har du likevel lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikkje kan byrje å brenne, ifølgje Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

Dette kan til dømes vere viss det ligg snø på bakken, eller at det har regna i lang tid. Du kan også grille på stranda i god avstand frå skog og vegetasjon og på tilrettelagde grill- og bålplassar som er godkjende av kommunen. Ei generell aktsemdplikt gjeld uansett.

Generell dispensasjon

I Asker og Bærum er det lov til å brenne jonsokbål viss ein tek forholdsreglar og forholda tillèt det. Det seier kommunikasjonsrådgivar Anne Aase Haraldsen i Asker og Bærum brann og redning (ABBR) til Røyken og Hurums Avis.

– Kommuneoverlegen meiner jonsokfeiringa er knytt til hyggelege minne, og at det kan vere helsefremjande, så derfor er det dispensasjon frå det generelle bålforbodet når det gjeld jonsokbål, seier Haraldsen til avisa.

Det skal alltid vere ein vaksen, edru person til stades som er ansvarleg for bålet, og det er alltid den som tenner bålet som er ansvarleg for branntryggleiken. Ein må alltid ta omsyn til vindforhold og skogbrannfare, og bålet må vere i god avstand frå busetnad og vegetasjon.

Ikkje brenn søppel!

Det er ikkje lov til å brenne bål på svaberg, og det er også forbode å brenne plast, bygningsmateriale og anna søppel og miljøfarlege stoff. Ein bør også bruke berre tørre trematerialar.

Bålet må heller ikkje vere større enn at du har kontroll over det og kan sløkkje det effektivt ved behov. Ein skal ha eigna sløkkjemiddel lett tilgjengeleg, og er bålet plassert like ved sjø eller vatn, kan ein byte bøtter.

Jonsok – eller sankthans – 24. juni, er opphavleg ein katolsk festdag til minne om fødselsdagen til døyparen Johannes. Jonsokaftan har vorte den tradisjonelle festkvelden før fødselsdagen.