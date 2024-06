Jordbruksoppgjøret: Opposisjonspartier – og Sp-rebell – sikrer omkamp om timetallsgrunnlaget

De fire partiene krever at regjeringen innen februar neste år må komme med et nytt forslag for prinsipper og beregninger av inntekt i jordbruket og sammenligning med andre grupper, skriver Nationen

– Det prinsipielle er et helt avgjørende argument her. Det forvaltes store summer fra fellesskapet, og så har ikke grunnlaget for det demokratisk flertall, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til avisen.

– Det er en statsskikk som ikke hører hjemme i et demokrati, legger han til.

Fremskrittspartiet bekrefter at de vil stemme for forslaget. Men for å få flertall er det nødvendig også med støtte fra Høyre og minst én representant til.

– Det jobber vi på med utover dagen og muligens utover natta, sier Fylkesnes og legger til at han tror ikke at Stortinget rekker å behandle jordbruksoppgjøret torsdag som planlagt.

Rundt klokka 13 skriver NRK at det flertallet er i boks. For Høyre har varslet at de støtter opposisjonspartienes flertall, og det sier også Senterpartiets Per Olaf Lundteigen at han gjør. Lundteigen vil i så fall stemme mot egen regjering.

– Vi må få ærlige tall for sammenligning av inntekt fra jordbruksarbeid og lønnen til lønnsmottakere per årsverk, sier Lundteigen.