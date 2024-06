Nordmenn må satse pengene sine på godkjente, norske pengespill, mener regjeringen. Flere tiltak er derfor innført for å holde utenlandske gamblingselskaper unna nordmenns lommebøker.

I mars vedtok Stortinget at alle utenlandske spillselskaper skal blokkeres. Forslaget ble fremmet av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i fjor høst.

En såkalt DNS-blokkering fører til at man får opp en plakat som informerer om at nettsiden ikke er tilgjengelig i Norge. Blokkeringen kan imidlertid unngås ved å bruke spillselskapenes egne apper.

Skal beskytte hvermannsen og monopolet

Innstrammingen begrunnes med beskyttelse: Spilleavhengige skal ikke fristes til å satse penger de ikke har råd til å tape – og statlige Norsk Tipping skal vernes mot konkurranse.

I januar 2021 kom det også en lovendring som gjør at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører å stanse markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Formålet med regelen er å redusere markedsføringen av utenlandske pengespill mot norske TV-seere. Slik markedsføring er ulovlig i Norge.

Per 1. januar januar 2024 hadde fondet aksjeinvesteringer i 49 selskaper til en samlet markedsverdi på 42,9 milliarder kroner. — Trygve Slagsvold Vedum (Sp), finansminister

Finansministeren har satt penger i spill

Mens hvermannsen skal holdes unna de internasjonale gamblingselskapene, gjør staten selv det motsatte.

Oljefondet, som er underlagt finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), har satt milliarder i spill:

«Per 1. januar januar 2024 hadde fondet aksjeinvesteringer i 49 selskaper til en samlet markedsverdi på 42,9 milliarder kroner. Fondet hadde også investeringer i selskapsobligasjoner i ett av disse selskapene, med en markedsverdi på 300 millioner kroner.»

Statusen gir Vedum i et svarbrev til Stortinget. Her vedgår han også at Oljefondet ikke har kartlagt hvilke pengespillselskaper «som ikke har lov til å tilby sine spill til norske forbrukere og som SPU har investert i».

Vedum opplyser at en slik kartlegging vil være «et omfattende arbeid». SPU er forkortelsen for Statens pensjonsfond utland.

Lotto, Norsk Tipping. LOTTOLYKKE: Nordmenn kan spille lotto hos Norsk Tipping, ikke i utenlandske spillselskaper, mener regjeringen. (Gorm Kallestad/NPK)

Søker høyest mulig avkastning

Finansministeren minner om at milliardene som er satset i spillselskapene skal oppfylle ett krav: Høyest mulig avkastning – med en akseptabel risiko.

I 2019 gjorde Finansdepartementet en kartlegging som viste at Oljefondet hadde investert nesten 22 milliarder kroner i utenlandske pengespillselskaper som var ulovlige i Norge.

Spillvirksomhet er, innenfor nærmere bestemte rammer, lovlig i en rekke land, også i Norge — Trygve Slagsvold Vedum (Sp), finansminister

Vedum vil ikke selge pengespillaksjene

I 2018 gjorde Stortinget et vedtak der de ba regjeringen utrede om Oljefondet skulle selge seg ut av pengespillselskaper av etiske grunner.

Svaret ble nei – også da saken kom opp igjen i Stortinget. Også Oljefondets eget Etikkutvalg sa seg enig.

Nå sier Vedum at «departementets vurdering er den samme i dag».

– Det er bred politisk enighet om at terskelen for å utelukke hele sektorer eller bransjer skal være høy. Spillvirksomhet er, innenfor nærmere bestemte rammer, lovlig i en rekke land, også i Norge, skriver han.

Mange er i faresonen for å bli spillavhengige

Det er estimert at 23.000 nordmenn sliter med alvorlig pengespillavhengighet – og at 93.000 er i risikosonen for å utvikle dette, ifølge en rapport fra Nasjonalt senter for spillforskning.

På oppdrag fra Actis, Blå Kors, Norges Idrettsforbund og Stiftelsen Dam har analysebyrået Oslo Economics beregnet de samfunnsøkonomiske besparelsene av de siste års reguleringstiltak i pengespillmarkedet.

- Vår analyse viser at med dagens regulering utgjør de årlige samfunnskostnadene ved problemspilling rundt tre milliarder kroner, sier Erik Magnus Sæther i Oslo Economics. – Det betyr 30 til 50 milliarder over en tiårsperiode. Sammenligner vi dette med situasjonen før forbudet mot spilleautomater i 2007 og før innstrammingene i 2019, får vi en besparelse i samfunnskostnader på til sammen 30 til 50 milliarder kroner.

Oljefondet

Norges oljefondet passerer snart 18.000 milliarder kroner.

Er et av verdens største fond, eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Har eierandeler i rundt 9.000 selskaper over hele verden.

Har et etisk regelverk for investeringer.

