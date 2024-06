Louisiana krever at de ti bud skal vises i offentlige klasserom

Loven, som er utarbeidet av Republikanerne, omfatter alle offentlige klasserom, fra barnehager til statsfinansierte universiteter.

Mens motstandere stiller spørsmål ved lovens grunnlag og advarer om mulige søksmål, sier tilhengere at formålet ikke bare er religiøst. De mener de ti bud er et «grunnleggende dokument for delstaten Louisiana og den nasjonale regjeringen».

Plakatene må være på plass i klasserommene innen starten av 2025. Statlige midler skal ikke bli brukt til å gjennomføre pålegget, heter det i lovteksten.

Lignende lovforslag har blitt foreslått i andre delstater tidligere, deriblant Texas, Oklahoma og Utah, men Louisiana er den eneste delstaten som har hatt suksess med å gjøre forslaget om til lov.