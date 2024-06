Ifølge det israelske forsvarsdepartementet var 36 prosent av inntektene knyttet til eksport av luftvernsystemer, skriver Haaretz.

Eksport av droner og droneteknologi sto for 9 prosent av inntektene, mens salget av radarutstyr og utstyr for elektronisk krigføring sto for 11 prosent.

Nærmere halvparten av eksporten gikk til land i Asia og Stillehavsregionen, 35 prosent gikk til Europa, 9 prosent til USA og like mye gikk til latinamerikanske og arabiske land. Bare 1 prosent gikk til Afrika.