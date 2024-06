Israel lover daglig pause i angrep langs vei sør på Gazastripen

I en uttalelse fra IDF søndag morgen omtales den nye praksisen som en lokal, taktisk pause i de militære aktivitetene for humanitære formål.

Pausen skal begynne klokken 8 på morgenen lokal tid og vare til klokken 19. Israels militære operasjoner skal innstilles langs en rute som går fra grenseovergangen Kerem Shalom til hovedveien Salah al-Din og videre nordover.

Et kart publisert av IDF viser at ruten strekker seg til Det europeiske sykehuset i Rafah, som ligger om lag en mil fra grenseovergangen.

Hensikten er å få mer humanitær hjelp inn på Gazastripen, ifølge IDF. Pausen skal være koordinert med FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Fra 6. mai til 6. juni registrerte FN et gjennomsnitt på 68 lastebiler med humanitær hjelp hver dag. Dette var en nedgang fra 168 i april, noe som igjen var langt under de 500 lastebilene som ifølge hjelpeorganisasjoner trengs hver dag.

Etter over et halvår med krig på Gazastripen beskrives den humanitære situasjon i området som katastrofal. Mange mennesker sulter, og Verdens matvareprogram kunngjorde i mai at det var hungersnød nord på Gazastripen