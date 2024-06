«Nei, vi har ikke noe å lære av «tradwifes» – en glossy instatrend fra USA. Ferdig snakka».

Det skriver KrFs generalsekretær, Ingunn E. Ulfsten, på sin Facebook-profil fredag formiddag.

Dermed går hun langt i å skyte ned utspillet KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland kom med i Aftenposten nylig.

Der sa Bjuland blant annet:

– Et trekk med denne trenden som er positiv er at det kan føre til at det blir mer akseptert å være hjemmeværende og ha mer tid til ungene sine.

«Tradwives» er en nyere livsstilstrend på sosiale medier, som idylliserer et tradisjonell husmorliv.

Ingunn E. Ulfsten til Vårt Land: – Hadde behov fro å si ifra

Til Vårt Land sier Ingunn E. Ulfsten at hun hadde behov for å si ifra etter Bjulands utspill:

– Når KrFUs leder mener vi har noe å lære av tradwife-trenden, så hadde jeg et behov for å si ifra. For jeg har fått veldig mange reaksjoner fra partifeller, som spør om dette er KrFs politikk.

På under én time har Ulfstens Facebook-post fått voldsom respons fra tillitsvalgte i KrF – særlig fra kvinner.

Blant dem som har trykket liker, er partiets nestleder Ida Lindtveit Røse og partileder Olaug Bollestads rådgiver Edel Marie Haukland.

– Var Hadle Rasmus Bjulands utspill uheldig?

– Nei, jeg tenker hans intensjon var å skape debatt og det skal et ungdomsparti få lov til. Men jeg har behov for å nyansere hva som er KrFs politikk.

Også topper i Arbeiderpartiet har gått hardt ut mot Bjulands utspill. Både arbeidsminister Tonje Brenna og næringsminister Cecilie Myrseth har advart offentlig.

Reaksjonene deres har også Bjuland imøtegått i Aftenposten.

Små-pikant internt i KrF

Ulfstens utspill er små-pikant internt i KrF: Partiet har nemlig lagt fram en ny strategi, der bølgen av konservative unge menn og kvinner i småbarnsfasen, som vil forme livet sitt selv, er målgrupper.

«Ingen kvinner skal gå med dårlig samvittighet for at de svikter sine barn når de kombinerer og balanserer karriere og å være forelder», skriver Ulfsten på Facebook.

Samtidig er hun tydelig på følgende:

«Vi kan derimot lytte til – og lære av – familier som vil ha mere tid til barna sine. Respektere at foreldre velger ulikt når barna er små. Jobbe for et samfunn som ikke er rigget på arbeidslivets premisser, men på familienes premisser».

TRAD-FYR: Hadle Rasmus Bjuland sier til Aftenposten at han «unner alle barn» å vokse opp med en mor som jobber redusert. Det har skapt røre i KrF. (Erlend Berge)

Et parti i bås med tradwife-trenden?

– Har dere med denne strategien en utfordring med å bli satt i bås med tradwife-trenden?

– Nei, det mener jeg overhoveder ikke. KrF har ingen kvinnefiendtlig politikk. Når vi blir satt i bås med den trenden, så har jeg veldig behov for både å si at det er ikke vår politikk og og si at jeg personlig er uenig.

– Er dere litt uenige med dere selv i KrF?

– Nei, men jeg har behov for å være veldig tydelig på at en glossy Instagram-trend fra USA, ikke skal være noe læringspunkt for det norske samfunnet og KrF.

Men Bjuland går i duell: – Klart vi kan lære av «tradwife»

Timen etter at KrFs generalsekretær rykket ut, tok Bjuland selv til tastene. I et Facebook-innlegg fastholder han:

«Selvfølgelig har vi noe å lære av tradwife-trenden!»

Bjuland påpeker at han først og fremst har fått positive reaksjoner på utspillet sitt. Men han rydder nå i kritikk som han mener bevisst tolker uttalelsene i verste mening og hevder at han glemmer fedrene:

«For meg er det rivende likegyldig om det er mor eller far – eller begge to – som velger å jobbe redusert. Vi er ikke på 70-tallet lengre, dette er en selvfølge for min generasjon“.

Han skriver at det fortsatt ikke er «stor nok aksept for at foreldre kan velge å prioritere barn foran jobb hvis det er det de ønsker».