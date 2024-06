Det er seniorrådgiver Martin Berntsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som forteller dette til Vårt Land.

– Terrortrusselnivået i Norge er fremdeles moderat. Det finnes personer i Norge som er radikaliserte og som på sikt kan utvikle intensjon om å utføre terror, skriver han i en epost.

I snart åtte måneder har krigen mellom Israel og terrorstemplede Hamas rast i Gaza. Da PST i februar la fram den årlige åpne trusselvurderingen, viet sikkerhetstjenesten krigen denne analysen:

«Ekstreme islamister tolker Israels krigføring mot Hamas som del av den vestlige militære krigføringen mot muslimer og okkupasjon av muslimsk land. Mange mener også at Israel får moralsk og militær støtte fra en allianse av vestlige land. På tross av norske myndigheters uttalte støtte til våpenhvile på Gaza, vil de fleste ekstremister definere Norge som en del av den vestlige militære krigføringen og dermed som et potensielt legitimt mål.»

Utnytter Gaza-krigen til radikalisering

– Hva sier PST nå, hvordan påvirker Gaza-krigen trusselbildet i Norge?

Spørsmålet går til seniorrådgiver Martin Berntsen.

– Forhold utenfor Norge, herunder krigen i Gaza, bidrar til å forsterke terrortrusselen også i Norge. Både IS og al-Qaeda utnytter krigen i Gaza og opplevde krenkelser av islam i rekrutterings- og radikaliseringsøyemed. Begge vier stor plass til konflikten i sine medier, og oppfordrer til angrep på israelske, jødiske, amerikanske og vestlige mål, skriver han til Vårt Land.

Israel Palestinians GAZAKRIGEN: Palestinere leter i ruinene etter det som fram til mandag var et hus i byen Khan Younis i Gaza. Huset ble bombet av Israel. (Jehad Alshrafi/AP)

Kraftig økning i registrerte straffesaker om jødehat

Gaza-krigen mellom Israel og Hamas påvirker norske jøders hverdag. Det har vært en kraftig vekst i registrerte antisemittismesaker hos politiet i år, fortalte Vårt Land i mai.

Politiets eget fagorgan, Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet, fører oversikt over registrerte straffesaker som handler om antisemittisme, eller jødehat.

Her har Vårt Land har hentet ut tall for første tertial, altså perioden januar-april, i år og i fjor. Tallene viser at antallet saker er nesten tredoblet:

Det var 21 saker første tertial 2024 – mot åtte saker i første tertial 2023.

Til sammenligning ble det meldt 19 saker med antisemittisme som hatmotiv i hvert av årene 2022 og 2021, opplyser politiet.

Ifølge Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet er det et klart skille 7. oktober 2023. Da gikk Hamas inn i Israel og drepte rundt 1.200 og tok et hundretall gisler.

Hat mot israelere og jøder motiverer ekstreme islamister

Seniorrådgiver Berntsen opplyser at PST følger nøye med på hva som skjer i skyggen av Gaza-krigen:

– De massive sivile lidelsene i Gaza og de sterke grafiske inntrykkene skaper inntrykk og engasjerer det brede samfunnet – og øker også radikaliseringspotensialet. PST har sett at mange gjerningspersoner bak utførte og avvergede terrorangrep i Vesten siden oktober 2023 er helt eller delvis motivert av krigen i Gaza.

Berntsen melder at israelere og jøder er ekstra utsatte:

– Langvarig og voldelig konflikt mellom Israel og Hamas vil føre til at hat mot israelere og jøder blir en viktigere faktor i motivasjonen til ekstreme islamister når de ønsker å gjennomføre angrep i Vesten.

Han skriver at trusselen mot israelske, jødiske og amerikanske mål vil være skjerpet som følge av Gaza-krigen.

– Samtidig er det viktig å understreke at sivile folkemengder, samt politi og forsvarspersonell er de mest utsatte målene. Våpenprodusenter kan også være aktuelle mål.

Israel Palestinians ÅTTE MÅNEDER: Israelske soldater klargjør en stridsvogn på grensen mellom Israel og Gaza. Krigen i Gaza har rast siden 7. oktober, da Hamas angrep mål i Israel. (Leo Correa/AP)

Har demonstrert mot norske våpenprodusenter

I april brøt en Palestina-aktivist seg inn på militært område på Rygge flyplass for å sabotere flydeler som han mener blir brukt i Gaza-krigen. Mannen fortalte til NRK at han klarte å ødelegge deler til jagerflyet F-35, som USA selger til Israel, og som har deler produserte av Kongsberg Gruppen, som har avvist at F-35-deler ble sabotert.

Siden 7. oktober har propalestinske aktivister gjennomført protestaksjoner mot de norske våpenprodusentene Nammo og Kongsberg Gruppen. Demonstrantene har protestert mot det de omtaler som salg av norske våpen og våpendeler til Israel.

Nammo og Kongsberg Gruppen har opplyst at de selger til USA, ikke til Israel. USA har så i neste omgang solgt eller donert våpen og våpendeler til Israel.

Vi føler oss sikre både under aktiviteter og mellom aktiviteter — Ronen Bahar, styreleder Det Mosaiske Trossamfund

Jødisk forsamlingsleder roser politiet

Ronen Bahar er styreleder i det Mosaiske Trossamfund (DMT) i Oslo, den største jødiske forsamlingen i Norge. Han roser politiet for oppfølgingen:

– Det er viktig for oss å presisere at vi har et meget godt samarbeid med politiet, og det startet lenge før 7. oktober. Politiet har reagert raskt, proaktivt og gjennom en tett dialog med oss. DMT har 100 prosent tillit til arbeidet som gjøres rundt sikringen av synagogen i Oslo. Vi føler oss sikre både under aktiviteter og mellom aktiviteter, sier Bahar til Vårt Land.

Når det gjelder PSTs uttalelser forteller Bahar at de kjenner på økt demonisering og hat mot jøder i Norge.

– Vi har varslet om den sterk bånd mellom økt antisemittisme og unyansert kritikk, skeiv mediadekning og sterke uttalelser angående krigshandlinger i Midtøsten. Vi mener det er vanskelig for mange å skille mellom kritikk rettet mot regjeringen i Israel og jøder generelt.