– Vi har et uttrykk i India om at «en skadet løve er mer farlig», sier Raqib Hameed Naik (29).

Slik svarer han på spørsmålet om hvilke konsekvenser det indiske valget får for religiøse minoriteter i India. Den skadede løven er Narendra Modi og det hindunasjonalistiske partiet hans, BJP, som har tapt flertallet i parlamentet.

Raqib Hameed Naik har opprettet The Hindutva Watch og The India Hate Lab. Begge prosjektene kartlegger hatefulle ytringer mot religiøse minoriteter. Muslimer blir verst angrepet. Indias myndigheter har blokkert tilgangen til disse nettsidene i hjemlandet. Denne uken har han deltatt på menneskerettighetskonferansen Oslo Freedom Forum.

Frykter enda mer vold

Når hindunasjonalistene i valget får mindre oppslutning, kunne man kanskje håpe at hatretorikken og volden ville dempe seg. Tvert imot, mener Naik. Det kan føre til at forfølgelsen blir enda verre.

Naik tror at Modis støttespillere mobiliserer på bakken og på ledernivå i de regionale statene. Resultatet: Mer hatytringer og mer vold.

– Gruppene og individene som driver med hatytringer og hatforbrytelser har allerede straffefrihet, så de trenger ikke bry seg om hvem som danner regjering, sier han og henviser til manglende rettssikkerhet for de som angripes.

Modi er blitt sterkt kritisert for å nøre opp under religiøse motsetninger. Religion spiller en stor rolle i ethvert indisk valg, og i valget rettet statsministeren retorikken tydeligere mot muslimer, mener Raqib Hameed Naik. Blant annet kalte Modi muslimer for «infiltratører».

Narendra Modi har vært statsminister i India i ti år. Valget gir ham fem nye år ved makten. Men denne gangen må han søke støtte hos to andre partier. Om han klarer å skape en koalisjon, gjenstår å se, mener Naik.

Etter å ha vært her, anklager de meg kanskje for å være norsk spion — Raqib Hameed Naik

India Election Temple TEMPEL: Statsminister Narendra Modi kommer for å åpne det nye, hinduistiske templet i Ayodhya i januar i år. Templet er bygget der hinduster rev en moské i 1992. (Rajesh Kumar Singh/AP)

---

Hindutwa

Dette er begrepet som brukes om hindunasjonalismen i India.

Den framhever at India er landet for hinduer og at det er nødvendig at hinduer i hele India står sammen på tvers av regioner, språk og kaster.

Tilhengere hevder at muslimer og kristne truer hindu-kulturen.

Under Rajendra Modis styre som statsminister har nasjonalismen vist seg i politiske avgjørelser.

---

– Blir ikke mindre forfølgelse

Vijayesh Lal, generalsekretær i Evangelical Fellowship of India (Privat)

Når Modi nå må etablere regjering i en koalisjon, vil han kanskje bli noe mer ydmyk, sier Vijayesh Lal, øverste leder for evangelikale kristne i India. Kristne og andre marginaliserte grupper har ikke håp om mindre vold etter valget, ifølge generalsekretæren i Evangelical Fellowship of India:

– Forfølgelsen av muslimer og kristne vil fortsette. Polariseringen mellom religiøse i samfunnet vil fortsette. Men politikeres utnyttelse av den kan bli mindre, sier han til Vårt Land.

Han håper at myndighetene i større grad slår ned på religiøs motivert vold.

Vijayesh Lal konstaterer fornøyd at politikeres hatretorikk i valgkampen har «gått på trynet», i og med at BJP – Modis parti – ikke fikk flertall. Modis retorikk om at han har en guddommelig rolle som statsminister, har ikke gitt valgresultat han forventet.

Hvis de [muslimer] tar en hinduisk jente, tar vi 10 av deres. — Eksempel på hatprat i India, hentet fra India Hate Lab

Liten tro på at Norge legger press

– Menneskerettigheter er første offer på handelsalteret, sier Vijayesh Lal.

Utsagnet hans signaliserer at han tviler på at Norge kan legge press på India i menneskerettighetsspørsmål, etter at landene underskrev handelsavtale i fjor. Men han ser at avtalen gir muligheter:

– Norge kan stille spørsmål, og landene kan holde hverandre ansvarlige.

Den evangelikale lederen er likevel usikker på i hvor stor grad vestlige land vil ta opp menneskerettigheter, så lenge de er ivrige etter å skaffe seg en god handelspartner i India, som en motvekt til Kina. Skandinaviske land, Tyskland og USA har så langt ikke vist tydelig vilje til å ta opp menneskerettighetsspørsmål så langt, mener han.

---

INDIA-VALGET

India har de sist ukene hold verdens største demokratiske valg, der 642 millioner velgere stemte.

Valgvinner er det hindunasjonalistiske partiet Bharatiya Janata Party (BJP), men partiet klare ikke denne gang å få flertall i nasjonalforsamlingen.

Analytikere tror likevel Narendra Modi blir statsminister ved å inngå politisk samarbeid med andre parti.

---

TRUET: Raqib Hameed Naik er blitt truet for sitt arbeid med å dokumentere hatprat. (Erlend Berge)

Beskyldt for å være islamist

Raqib Hameed Naik er en av Indias 200 millioner muslimer, en minoritet som i økende grad blir diskriminert. I tillegg er han journalist og fra Kashmir. Summen av de tre identitetene gjør at myndighetene betrakter ham som farlig, mener han. Nettstedet thepamphlet.in har beskyldt ham for å være jihadist med tilknytning til IS.

En av truslene han har fått viste til drapet på en sikh i Canada: Naik kunne risikere samme skjebne. Politiet har samlet inn telefonnummer fra hele familien i India, og Naik mener det kan tyde på at han blir overvåket. Etter et åtte måneders opphold i USA ble han beskyldt for å være kinesisk spion.

Muslimer er som offerlam som venter på å bli ofret — Eksempel på hatprat i India, hentet fra India Hate Lab

– Etter å ha vært her, anklager de meg kanskje for å være norsk spion, sier han og smiler.

Naik har i fire år bodd i USA. Han har utreiseforbud fra India. Det betyr at hvis drar han hjem, får han ikke dra ut igjen.

India Election Democracy 2022: En muslimsk mann står bak jernporten inn til et område der flere muslimskeide butikker blir revet. (Altaf Qadri/AP)

Mer og mer hatprat

The India Hate Lab dokumenterte 668 tilfeller i India i fjor. Så langt i år har de talt mer enn 400, og Naik tror rekorden fra i fjor blir slått.

Mye hatprat rettet mot muslimer omtaler Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

63 prosent hadde konspirasjonsteorier om at muslimer vil styre over det hinduistiske flertallet.

Konspirasjonsteorier handlet også om at muslimer gifter seg med hindukvinner for å konvertere dem.

De fleste som står bak er BJP-medlemmer, samt influensere og grupper langt ute på høyresiden.

The India Hate Lab har folk som infiltrerer disse gruppene

2023: Demonstranter viser støtte til en folkegruppe i den nord-østlige staten Kolkata der 150 mistet livet i vold i september. (Bikas Das/AP)