Det sier Ane Breivik, leder i Unge Venstre, til Vårt Land.

Venstre-toppen, som også er vararepresentant på Stortinget, går hardt i rette med KrFU-leder Hadle Rasmus Bjulands utspill i Aftenposten.

Breivik mener Bjuland glorifiserer kvinnene som velger å gå ut av arbeidslivet for å bli hjemmeværende.

– Vi trenger flere i jobb og en styrking av arbeidslinja, ikke 60-tallets kvinnesyn.

I vinter og vår har den såkalte tradwife-trenden fått mye oppmerksomhet. Unge kvinner forteller at de framfor å jobbe heller ønsker å være hjemme og ta hånd om barn og hus.

KrFU-lederen roser mor som var mer hjemme

Til Aftenposten sier KrFU-lederen:

– Alle kan jo si opp jobben sin og være hjemme, men det må jo også være økonomisk incentiv som gjør at det er mulig. Her har kontantstøtten vært viktig.

Bjuland vokste selv om med en mor som jobbet redusert.

– Jeg unner alle barn å vokse opp med det.

LEDER: Hadle Rasmus Bjuland er leder i KrFU. (Erlend Berge)

Breivik: Dette er en typisk kvinnefelle

KrFU-lederen mener mye av likestillingen i Norge er positiv. Likevel synes han pendelen har svingt for langt den andre veien, forteller han Aftenposten:

– Flere må få aksept for å kunne jobbe redusert, roe ned karrierejaget og å bruke tid på andre ting. Egentlig gjør de faktisk en veldig viktig samfunnstjeneste med å fostre fremtidens samfunnsborgere.

Unge Venstre-leder Breivik advarer mot valgene:

– Dette er en typisk kvinnefelle, skriver hun på X, tidligere Twitter.

– Moren din får mindre pensjon og kommer absolutt ikke til å ha de samme mulighetene som faren din, legger Breivik til.

Refser medier for å lage en trend

Hun har også et spark til mediene:

– Tradwife er ikke en trend. Det er et meme. Enkelte medier har gått for langt i å omtale dette som et større og mer utbredt fenomen enn det egentlig er, sier Breivik til Vårt Land.

– Ingenting som tilsier at unge kvinner i større grad vil «jobbe» i hjemmet. Men KrF fører definitivt en politikk som fremmer kjønnsstereotypiske roller.

«Tradwives» er en forkortelse for «tradisjonelle koner» og refererer til kvinner som velger å leve etter tradisjonelle kjønnsroller, som hjemmeværende husmødre.

Flere påvirkere i sosiale medier rapporterer om livet som tradwifes.

To statsråder er blitt urolige for kvinners valg

To Ap-statsråder har rykket ut og advart mot at unge kvinner ikke velger arbeidslivet, men kakebaking og skjortestryking:

– Trenden med tradwives i sosiale medier, i kombinasjon med en ungdomsgenerasjon som ser for seg at man kan leve av å være youtuber eller influencer, gjør at jeg er litt urolig for at vi mister perspektivet på hvorfor jobb er viktig, sier arbeidsminister Tonje Brenna til VG.

– Vi har kommet så langt når det gjelder likestilling og det å få kvinner inn i arbeid, og å få dem til å være med å starte bedrifter. Vi må passe på at vi ikke går i revers, mener næringsminister Cecilie Myrseth.

Jeg synes det er en veldig nedgradering av det som skjer i hjemmet — Mette Fladstad Aleksandraviciene, hjemmeværende

«En veldig nedgradering av det som skjer i hjemmet»

Mette Fladstad Aleksandraviciene er blant dem som ønsker å være hjemme med barn. Hun provoseres av Brennas utspill om at kvinner heller bør gå ut i arbeidslivet:

– Jeg synes det er en veldig nedgradering av det som skjer i hjemmet, sa hun til Vårt Land sist uke.

Aleksandraviciene er hjemmeværende mor, og mener hun aldri har jobbet så mye som det hun gjør nå. Hun synes arbeidet hun gjør hjemme undervurderes i den store sammenhengen.

KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland forteller Aftenposten at han provoseres av arbeidsminister Brennas utspill:

– Jeg ble oppgitt, skuffet og frustrert. Det er jo som å si at de som velger å bli hjemme med ungene sine ikke bidrar like mye til velferdsstaten som de som velger å jobbe.