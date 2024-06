KrF utelukker regjeringssamarbeid med Listhaug som statsminister

Frp har knappet inn på Høyre på målingene, og Listhaug sa denne uka at det er naturlig at det største partiet i en regjering har statsministeren.

– Det ser jeg nok ikke for meg, skriver Bollestad til Klassekampen som svar på spørsmålet om partiet vil sitte i en Listhaug-ledet regjering. På spørsmål om KrF kan støtte en slik regjering, er svaret det samme.

– KrF går til valg på Erna Solberg som statsminister, skriver Bollestad.

Avisa har også spurt Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn om hvordan hans parti stiller seg til en eventuell Listhaug-regjering.

Rotevatn skriver blant annet at «Venstre vil jobbe for et regjeringssamarbeid med Høyre, og da er det naturlig at Høyre får statsministeren», men han utelukker ikke kategorisk at partiet kan sitte i en regjering ledet av Listhaug.

– Vi peker på Høyre til å lede en eventuell regjering etter neste valg. En statsministerkandidat må ha et stortingsflertall bak seg, og Høyre er best plassert for å mønstre det, skriver Rotevatn.

