Kjersti Stenseng (Ap) til Vårt Land om fremtiden: – Ikke aktuelt

«Det er ikke aktuelt for meg å stille meg til disposisjon for en stortingsplass», skriver partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, til Vårt Land onsdag.

Nylig kom nyheten om at Arbeiderpartiets parlamentariske leder og erfarne stortingsrepresentant fra Oppland, Rigmor Aasrud, ikke tar gjenvalg til Stortinget.

Det betyr at en sikker plass blir ledig på Oppland Aps valgliste ved stortingsvalget neste år, og at den bør fylles av en kvinne.

I dag har Rune Støstad Aps andre stortingsplass fra Oppland. Han tar gjenvalg og ifølge kilder Vårt Land har snakket med regnes det som sikkert at han får en topplass.

Aps vedtekter sier at det bør være annenhver kvinne og mann på topplasser.

Stenseng vil ikke følge i Kolberg og Andersens fotspor

Når Ap avholder sitt landsmøte våren neste år, vil Stenseng være en av de lengstsittende partisekretærene siden Ap-legenden Haakon Lie styrte på Youngstorget fra 1945 til 1969.

I senere tiår har profilerte partisekretærer som Martin Kolberg og Dag Terje Andersen gått veien fra partikontoret på Youngstorget til Stortinget.

Vårt Land har derfor spurt Kjersti Stenseng om det er aktuelt for henne å stille seg til disposisjon for stortingsplass. Onsdag kom det kontante svaret: nei.

Stenseng vil ikke utelukke gjenvalg som partisekretær nå

Arbeiderpartiet har slitt på målingene i flere år nå og kjemper for å holde seg over 20 prosent på snittet av medienes målinger.

Før Aps landsmøte i fjor vår, ble Stenseng derfor utfordret om partisekretærvervet. Helga Pedersen fra Finnmark stilte seg nemlig til disposisjon for vervet.

En stor kartlegging Vårt Land gjorde i Ap, viste at nøkkelpersoner i flere fylker den gang uttrykte misnøye med Kjersti Stenseng som partisekretær.

Helga Pedersen trakk kandidaturet sitt rett før landsmøtet og viste til en telefon fra Ap-leder Jonas Gahr Støre. Dermed ble Stenseng gjenvalgt uten motkandidater.

På spørsmål fra Vårt Land om det er aktuelt for Kjersti Stenseng å søke gjenvalg som partisekretær til neste år, svarer hun kort:

«Det er såpass langt frem i løypa, så det får vi ta når det er aktuelt..»

Ville gitt geografri-nøtt i Oppland

Vårt Land har snakket med flere kilder i Innlandet Ap den siste tiden for å sjekke liste-situasjonen etter at Rigmor Aasrud varslet nei til gjenvalg. Fra flere hold ble det påpekt at det vil være et problem å ha to toppkandidater fra samme kommune: Kjersti Stenseng og Rune Støstad er begge hjemmehørende i Nord-Fron kommune.