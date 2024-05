«En tragisk hendelse.»

«En tragisk ulykke.»

Benjamin Netanyahu, Israels statsminister, har i løpet av snart åtte måneder med krig i Gaza stoppet opp to ganger og bekjent og beklaget krigens brutale utfall.

– Han gjør det av én grunn, sier Midtøsten-forsker Dag Henrik Tuastad til Vårt Land, og forklarer at Netanyahu ikke gjør det fordi han virkelig mener det israelske militæret gikk for langt.

– Han gjør det for å blidgjøre USA.

Tuastad, som er førstelektor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, forklarer at «Netanyahu fikk en telefon fra Washington».

Han gjør det for å blidgjøre USA — Dag Henrik Tuastad, Midtøsten-forsker, om Benjamin Netanyahus beklagelser

Rafah var «en tragisk ulykke»

Første gang var i april.

Sju hjelpearbeidere i World Central Kitchen (WCK) ble drept i et israelsk angrep da organisasjonen var i gang med å frakte ut 100 tonn nødhjelp til sultrammede palestinere.

Om angrepet sa Netanyhu:

– Dessverre var det siste døgn en tragisk hendelse der våre styrker utilsiktet skadet ikke-stridende i Gaza. Dette skjer i krig. Vi gjennomfører en grundig undersøkelse og er i kontakt med myndighetene. Vi vil gjøre alt for å forhindre gjentakelse.

Om angrepet i Rafah søndag sa statsministeren:

– I Rafah evakuerte vi en million innbyggere som ikke var involvert, og til tross for at vi gjorde alt vi kunne inntraff en tragisk ulykke i går.

Netanyahu føyde til at «vi etterforsker saken og vil trekke våre konklusjoner».

Israel Palestinians DØDE: 45 personer skal ha mistet livet i denne teltleiren i Rafah, Israels angrep kom søndag. (Jehad Alshrafi/AP)

Vil fortsette å kjempe til seiersflagget er heist

Når statsminister Netanyahu hadde beklaget utfallet av angrepet i Rafah, forklarte han i en tale i Knesset, nasjonalforsamlingen, hvor veien går videre for Israel, som nå opplever en sterkt økende internasjonalt press om å avslutte krigen mot Hamas:

– De som sier at de ikke er klare til å stå opp mot presset, hever nederlagets flagg. Jeg vil ikke heise noe slikt flagg, jeg vil fortsette å kjempe til seiersflagget er heist. Jeg har ikke tenkt å avslutte krigen før hvert mål er nådd. Hvis vi gir etter, kommer massakren tilbake. Hvis vi gir etter, vil vi gi en enorm seier til terror, til Iran.

Ifølge Gazas helsemyndigheter, som kontrolleres av Hamas, er minst 81.000 mennesker såret i israelske angrep siden 7. oktober. Antallet drepte har oversteget 36.000, ifølge myndighetene.

Tirsdag ble 21 nye palestinere drept i nye israelske angrep mot et teltleirområde vest for Rafah, melder palestinske helsemyndigheter.

Setter sin lit til Sikkerhetsrådet

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier at utviklingen i Rafah er dramatisk og uakseptabel og ber FNs sikkerhetsråd gripe inn på Gazastripen.

– Sikkerhetsrådet skal ha et hastemøte i kveld og jeg gjentar min sterke oppfordring til Sikkerhetsrådet om å være seg sitt ansvar bevisst og gripe inn. Situasjonen er uholdbar, og krigen må stanse, sier Eide i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Han viser til at Norge har advart på det sterkeste om konsekvensene et angrep mot Rafah vil få for palestinerne som befinner seg i byen.

Uttalelsen kommer like etter at palestinske helsemyndigheter meldte at over 20 mennesker er drept i enda et israelsk angrep mot en teltleir for internt fordrevne vest for Rafah by.

Ber om etterkrigsplan for Gaza

To pensjonerte generaler, som begge sitter i det israelske krigskabinettet, går nå ut og ber statsminister Netanyahu om få på plass en etterkrigsplan for Gaza.

Både forsvarsminister Yoav Gallant og Benny Gantz, som kan bli ny statsminister, har støttet Israels krigføring i Gaza. Men nå frykter de to eksgeneralene en langvarig og kostbar gjenokkupasjon av Gaza – nesten 20 år etter at israelske soldater og bosettere forlot det palestinske området.