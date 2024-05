Over 2.000 mennesker begravet under jordmasser

Nyhetsbyråene AFP og Reuters viser til et brev fra landets nasjonale katastrofesenter til FN der antallet savnede omtales.

– Jordskredet begravet over 2.000 mennesker levende og førte til store ødeleggelser, står det i brevet.

Det var den avsidesliggende landsbyen Yambali i Enga-provinsen som ble verst rammet. Landsbyen ble nærmest utradert, og kort etter anslo Røde Kors at det trolig var over 500 ofre.

Etter hvert ble det imidlertid klart at antall døde trolig var høyere enn dette.

Kraftig regn

Så langt er seks døde blitt funnet i skredområdet. Lokale medier melder mandag at to personer – et par – er funnet i live.

Yambali ligger i en skogkledd fjellside, og landsbyen fikk ofte besøk av gullgravere som leter etter gull i områder i nærheten.

Jordskredet kan ha blitt utløst av kraftig regn de siste ukene, ifølge lokale kilder. Papua Ny-Guinea har et av verdens våteste klimaer, og forskning tyder på at skredfaren kan øke som følge av klimaendringene og endrede nedbørsmønstre.

Lokale innbyggere har lett etter overlevende med spader og treredskaper. At det fortsatt er bevegelser i jordmassene, gjør redningsarbeidet farlig.

Situasjonen er fortsatt ustabil. Jordskredet fortsetter å bevege seg langsomt, noe som utgjør fare både for redningsarbeidere og overlevende — Katastrofesenterets brev til FN

– Ustabil situasjon

– Situasjonen er fortsatt ustabil. Jordskredet fortsetter å bevege seg langsomt, noe som utgjør fare både for redningsarbeidere og overlevende, står det i katastrofesenterets brev til FN.

Husene i landsbyen ligger under åtte meter med jord og stein, ifølge hjelpeorganisasjonen Care. Noen av steinene skal være på størrelse med biler.

I helgen kom flere steiner nedover fjellsiden, noe som gjorde at hjelpearbeidere måtte rømme unna, ifølge Serhan Aktoprak i Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

En hovedvei ved landsbyen er fullstendig sperret av skredet. Væpnet konflikt mellom ulike etniske grupper i regionen gjør det vanskelig å frakte humanitær hjelp til det skredrammede området.