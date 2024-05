Verdensbanken: – Hver fjerde syrer er «ekstremt fattig»

I to rapporter som ble lagt fram lørdag, konkluderer Verdensbanken med at 27 prosent av syrerne – rundt 5,7 millioner mennesker – lever i ekstrem fattigdom. Den ødeleggende borgerkrigen har gått hardt ut over landets økonomi.

– Mens ekstrem fattigdom knapt eksisterte før konflikten, rammet den flere enn hver fjerde syrer i 2022, står det i en av rapportene.

Ifølge FN lever rundt 90 prosent i fattigdom i Syria. Tidligere har verdensorganisasjonen anslått at rundt 2 millioner levde i ekstrem fattigdom etter et tiår med krig.

I tillegg til skadene krigen har påført økonomi, næringsliv og infrastruktur, bidrar vestlige sanksjoner til den elendige situasjonen.

Den økonomiske kollapsen i nabolandet Libanon, koronapandemien og krigen i Ukraina trekkes også fram som faktorer som har undergravd velstanden til syriske husholdninger de siste årene.

– Vedvarende underfinansiering og begrenset adgang til humanitær hjelp har lagt ytterligere press på fattige syrere, som allerede sliter med raskt stigende priser, reduserte adgang til nødvendige tjenester og økende arbeidsledighet, sier Verdensbanken.

Ifølge rapporten ligger økonomien an til å krympe med 1,5 prosent i år, enda mer enn nedgangen på 1,2 prosent i fjor.

Mandag møtes representanter for verdenssamfunnet Brussel i håp om å skaffe penger på en årlig støttekonferanse for Syria,

Over en halv million mennesker er drept og flerfoldige millioner drevet på flukt som følge av krigen som brøt ut i 2011 etter at myndighetene slo hardt ned på omfattende demonstrasjoner mot landets ledelse.