Seks landsbyer rammet av jordskred i Papua Ny-Guinea: - Naturkatastrofe uten sidestykke

TV-kanalen ABC meldte først at landsbyen Kaokalam i Enga-provinsen, rundt 600 kilometer nordvest for hovedstaden Port Moresby, var blitt rammet ved 3-tiden om natten. Men flere landsbynavn er nevnt, og omfanget er fortsatt uklart.

Den lokale provinsguvernøren Peter Ipatas opplyser til nyhetsbyrået AFP at seks landsbyer er berørt av skredet. Han beskriver situasjonen som en «naturkatastrofe uten sidestykke».

En krisegruppe bestående av helsearbeidere, militæret, politiet og flere FN-organisasjoner har blitt sendt ut. Røde Kors' landsjef Janet Philemon sier til AFP at det rammede området er avsidesliggende, og at det kan ta opptil to dager før hjelpen kommer fram. Jordmassene er fortsatt i bevegelse, og lokale småveier er blokkert.

Vanskelig hjelpearbeid

Statsminister James Marape sier at myndighetene setter inn alle krefter på å hjelpe, men at det er sparsomt med detaljer. Nabolandet Australia sier seg klart til å bistå. Australia er det landet som yter mest i bistandsmidler til Papua Ny-Guinea.

Sjefen for den internasjonale migrasjonsorganisasjonens kontor i Papua Ny-Guinea, Serhan Aktoprak, sier at landsbyen Yambali er hardt rammet. Den ligger to timers kjøretur fra Enga-provinsens hovedstad Wabag.

På telefon fra Port Moresby sier Aktoprak at det berørte området er på størrelse med tre til fire fotballbaner, og Yambali har en befolkning på 3.900 mennesker. Han sier at vannforsyningen i området er nede, strømledningene er kuttet og det er mangel på mat og livsnødvendige forsyninger.

Minst hundre omkommet

Røde Kors estimerer antall skadede og døde til mellom 100 og 500, men Philemon sier at hun «jobber med å få dannet et klarere bilde av hvordan situasjonen er».

Lokalbefolkningen sier de foreløpig anslår at det er over 100 dødsofre, men myndighetene har ikke bekreftet dette tallet.

Folk i landsbyen sier tallet på døde også kan være betydelig høyere. Videoer som deles i sosial medier, viser lik som trekkes ut av rasområdet.

Enorme ødeleggelser

– Jordskredet traff rundt klokka tre i natt, og det ser ut som at mer enn 100 hus ble begravet. Det er ikke kjent ennå hvor mange mennesker som var i husene, sier leder Vincent Pyati for en organisasjon som jobber med utvikling i området, til AFP.

Papua Ny-Guinea er et mangfoldig utviklingsland der jordbruk er hovednæringen. Det er få veier utenfor de store byene. Landet har vel 11 millioner mennesker og er det nest mest folkerike landet i det sørlige Stillehavet etter Australia med sine 27 millioner mennesker.

Det er registrert rundt 800 ulike språk i øygruppa. Telekommunikasjoner er dårlig utbygd, særlig utenfor hovedstaden. Bare 1,66 millioner mennesker er tilknyttet internett.