Redningsmannskaper på plass i Papua Ny-Guinea

Jordskredet traff landsbyen Kaokalam i provinsen Enga ved 3-tiden natt til fredag. Tidlige meldinger gikk ut på at over 100 trolig mistet livet. Røde Kors anslo senere at så mange som 500 kunne være døde-

Lørdag melder lokale medier at over 300 mennesker og 1100 hus er begravd i jordmassen som utraderte landsbyen.

Den australske kringkasteren ABC melder lørdag at de fire første dødsofrene er hentet ut etter at de første redningsgruppene har kommet fram til det tynt befolkede området. Landsbyen ligger i høylandet, rundt 600 kilometer nordvest for hovedstaden Port Moresby.

Skredet har ødelagt veien, og helikopter er den eneste måten å komme seg til rasstedet på, ifølge ABC. Jord, steiner, opprevne trær og deler fra ødelagt boliger ligger spredd utover dalbunnen.