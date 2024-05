STAVANGER: Misjonskirken Norge nedsetter en arbeidsgruppe som skal se på organisasjonsform og medlemskap frem til 2026.

Det gjorde generalsekretær Siri Iversen klart for Misjonskirkens generalforsamlingen fredag. Generalforsamlingen startet fredag i høyhuset K8 i Stavanger, hvor Misjonskirken Stavanger nylig flyttet inn.

Misjonskirken har, som det eneste av de store frikirkelige kirkesamfunnene i Norge, en organisasjonsform som ikke åpner for medlemskap for dem som lever i likekjønnede forhold eller er samboere. I dag kan de kun være medlem av det nasjonale trossamfunnet, men ikke i lokale menigheter.

Misjonskirkens ledelse har diskutert saken i flere omganger siden 2015, men saken har særlig de siste to årene skapt sterke reaksjoner på begge sider, ifølge generalsekretæren.

– Som i alle kirkesamfunn er samlivsetikk en sak som engasjerer og berører, og vi har arbeidet grundig med dette hos oss. Etikken, organisasjonsformen og medlemskapsordningene henger sammen, sa Iversen til generalforsamlingen.

Misjonskirken Norge

Frivillig organisasjon og kristent trossamfunn stiftet i 1884.

Het frem til 2016 Det Norske Misjonsforbund.

Har 11 250 medlemmer (per utgangen av 2023) og 81 menigheter rundt i Norge.

Medlemmene har samvittighetsfrihet rundt lærespørsmål som dåp, nattverd.

Man kan være medlem av lokale menigheter uten å være medlem av trossamfunnet Misjonskirken Norge. Derfor kan man for eksempel være medlem av Den norske kirke og samtidig medlem av en lokal misjonsmenighet.

Kilder: Kirkesamfunn i Norge, innføring i kirkekunnskap, mknu.no, Siri Iversen

Lover ikke endring

Misjonskirkens teologi om at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne vil ligge fast, og er ikke en del av arbeidsgruppens mandat, opplyser Iversen til Vårt Land.

Iversen forklarer at medlemskap for likekjønnede er en del av bakteppet for at organisasjonsformen skal gjennomgås.

– Det er en del av bildet, men det handler også overordnet om ekklesiologi – hva det vil si å være kirke, sier Iversen til Vårt Land.

STAVANGER: Misjonskirkens generalforsamling startet fredag i nybygget hvor Stavanger misjonskirke holder til. (Herman Frantzen)

Lørdag skal generalforsamlingen gi innspill til prosessen.

Arbeidsgruppen vil bestå av medlemmer fra Misjonskirkens hovedstyre og predikant- og menighetsråd. Ledelsen har ikke gitt noen føringer for hva arbeidsgruppen skal konkludere med, opplyser Iversen.

– Det er altså ikke gitt at prosessen vil ende med at homofile og samboere kan være medlemmer?

– Jeg har stor tillit til at det vil bli jobbet godt med dette, og at vi får konstruktive innspill som vi kan få presentert ved neste generalforsamling.

Fikk kritikk for medlemsordning

Det var i november i fjor det ble kjent at Misjonskirkens styre fastholder ordningen som tilsier at man ikke kan være medlem av lokale menigheter dersom man lever i et likekjønnet forhold eller som samboer. Man kan imidlertid være medlem i det nasjonale trossamfunnet, uavhengig av samlivsform.

Styrets valg om å ikke åpne for homofile medlemmer begrunnes med Misjonskirkens organisasjonsform, som innebærer at medlemmer i lokale menigheter er valgbare til alle roller. Misjonskirken er alene om denne problemstillingen blant de store, frikirkelige trossamfunnene i Norge.

Beslutningen kom ett år etter at det ble kjent at ledelsen i Misjonskirkens største menighet, Oslo Misjonskirke Betlehem, ønsker å åpne opp for homofile medlemmer.

I etterkant av beslutningen ga både tidligere generalsekretær Bjørn Øyvind Fjeld og pastor Sten Sørsensen, som begge betegner seg som konservativ i samlivsspørsmålet, uttrykk for at Misjonskirken bør vurdere å åpne for homofile medlemmer.

Krevende samtaler

I sin åpningstale fredag erkjente styreleder Dag Andersen at prosessene rundt samlivsetikk er krevende for trossamfunnet.

VANSKELIG: – Kanskje er dette en av de vanskeligste samtalene i vår historie, sa hovedstyreleder Dag Andersen i Misjonskirken Norge. (Herman Frantzen)

– Kanskje er dette en av de vanskeligste samtalene i vår historie, som nå pågår i alle kirkesamfunn. Noen stiller spørsmål ved om vårt fellesskap er sterkt nok til å tåle disse samtalene. Ja, med Guds hjelp skal vi klare det, sa Andersen.

Styrelederen manet deltakerne til å vise respekt og kjærlighet når saken skal diskuteres.

– La oss ikke komme i den situasjonen at det er de vanskelige sakene som skal prege oss over tid. Vi tror vi skal vi klare å løse dette.