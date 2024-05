Video viser bortføring av kvinnelige israelske soldater

Kvinnenes foreldre samtykket til offentliggjøringen i håp om at de fryktelige videobildene kan bidra til at de unge kvinnene og andre gisler kan løslates gjennom en avtal mellom Israel og Hamas.

Videoen viser kvinnene – noen av dem dekket av blod – sammen med tungt bevæpnede angripere. De er åpenbart livredde og er bakbundet etter å ha blitt bortført fra grenseområdet mot Gazastripen, der de var observatører.

– Fordømmende vitnesbyrd

Kidnapperne roper til dem og truer dem. Kvinnene blir først holdt under oppsyn i et rom, før de føres til et kjøretøy der de ligger tett sammen på gulvet.

– Videoen er et fordømmende vitnesbyrd om hvordan nasjonen ikke har klart å få hjem gislene, som har vært sviktet i 229 dager, sier pårørendegruppen for gislene i en uttalelse.

– Opptakten viser den voldelige, fornedrende og traumatiserende behandlingen jentene ble utsatt for den dagen de ble bortført. Frykten lyser i øynene deres, heter det videre.

Videoen er bare litt over tre minutter lang og er satt sammen av opptak fra kroppskameraer angriperne bar. Ifølge meldinger blir de verste scenene – blant annet bilder av lik og den verste volden – ikke vist.

Klar oppfordring

– På den forferdelige lørdagen ble 15 kvinnelige observatører drept og sju bortført i live fra basen Nahal Oz. En av dem ble reddet etter 23 dager, mens en annen ble drept i fangenskap. Hæren har hentet liket ut fra Gazastripen, heter det i uttalelsen som avsluttes med en klar oppfordring:

– Den israelske regjeringen kan ikke kaste bort et eneste øyeblikk til; den må gå tilbake til forhandlingsbordet i dag!