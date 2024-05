Nord universitet vil ikke omgjøre fuskevedtaket mot Kjerkol

Det er Kjerkols advokat Marianne Klausen som til Khrono opplyser at nemnda ikke har funnet grunnlag for å omgjøre vedtaket.

Hun sier at nemnda for studentsaker ved Nord universitet har besluttet å sende klagen videre til Felles klagenemnd, som er et nasjonalt organ som behandler klagesaker fra studenter om blant annet fusk.

Tidligere helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ble 10. april felt for fusk for en masteroppgave hun leverte sammen med medstudent i 2021. Hun har klaget på vedtaket.