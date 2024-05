Toppe ga nominasjonskomiteen i Hordaland svar i helgen og deler nå beslutningen med Vårt Land.

– Jeg er absolutt motivert for å være folkevalgt videre og stiller meg til disposisjon, sier Toppe, som i dag er barne- og familieminister i Støre-regjeringen.

Blir hun nok en gang innvalgt som Sps førstekandidat, vil Toppe bli veteranen i partiets stortingsgruppe etter 2025. Da bare slått av Sp-lederen Trygve Slagsvold Vedum, som er blitt innvalgt for fem perioder hittil.

Toppe ble første gang valgt i 2009 og går mot strømmen i nyhetsbildet om Senterpartiet de siste ukene: Parlamentarisk leder Marit Arnstad sier takk for seg etter over 20 år. Det samme gjør Jenny Klinge etter 16 år. Og superveteranen Per Olaf Lundteigen etter 24.

Men Toppe har politikk ugjort. Også representant nummer to fra Hordaland, Nils T. Bjørke, opplyser til Vårt Land at han stiller seg til disposisjon.

Ikke ferdig med sakene hun brenner for

Toppe har gått en runde med seg selv før hun bestemte seg om egen politiske fremtid.

– Det er jo en viktig beslutning. Jeg må jo tenke grundig igjennom om jeg skal fortsette i fire nye år. Dette angår jo også familien min og fok rundt meg, forklarer hun.

– Hva kan være styrken for Sp om du topper på nytt og sikrer plass?

– Jeg håper jo at det kan være bruk for oss med både litt erfaring fra Stortinget og nasjonal politikk. Dessuten er det jo saker jeg brenner spesielt for: Barn og unges oppvekst, verdisaker og helse- og sosialpolitikk. Slike felt har jeg jobbet med i mange år, svarer hun.

DUO FRA VEST: Kjersti Toppe og stortingsmakker Nils T. Bjørke fra Hordaland under Sp-landsmøtet i 2019. Nå søker de to stortingsnominasjon for fire nye år. (Terje Pedersen/NTB)

Høyt på banen for stram alkoholpolitikk

Toppe håper at partiet kan fortsette i regjering. Men akkurat nå viser nasjonale galluper at det er blått flertall.

Skulle det bli valgresultatet, vil Senterpartiet igjen havne i opposisjon. Og Toppe vil være tilbake i rollen som vanlig stortingsrepresentant og på vakt for saker hun brenner for.

Selv da Sp var en del av Stoltenbergs to flertallsregjeringer, var hun fra Stortinget blant dem som ville sette bremsene på i spørsmål om bioteknologi.

Da Solberg-regjeringen overtok var hun høyt på banen mot liberalisering av alkoholpolitikk. Og hun sto sammen med KrF-leder Olaug Bollestad i å ønske innstramming av adgangen til fosterantallsreduksjon.

I Støre-regjeringen har Toppe ansvaret for tros- og livssynsfeltet.

---

Går for fire nye år

Kjersti Toppe er født i Bergen i 1967. Før tiden i politikken var hun kommunelege.

Helt siden hun ble innvalgt på Stortinget i 2009, har hun vært medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

Da Jonas Gahr Støre dannet regjering i oktober 2021, ble Toppe barne- og familieminister. Der har hun også statsrådsansvar for tros- og livssynsfeltet.

---

Makkeren fra vest stiller også. Toppe vil ta verdikampene

– Du har jo vært en Sp-profil mot strømmen i omstridte verdisaker. Blir det fortsatt sånn?

– Jeg får si det så enkelt: Det ligger jo i meg. Det er jo den jeg er – og det tror jeg folk og velgere kjenner til. Mange ute i samfunnet trenger at noen er deres stemme i vanskelige verdisaker, svarer hun.

Hun stiller seg altså til disposisjon sammen med dagens nummer to fra Hordaland, Nils T. Bjørke. Han er i dag Stortingets andre visepresident og tror han og Toppe sammen har «vært et bra team».

– Jeg stiller på nytt som nummer to bak Toppe. Slik har det vært denne tiden, sier Bjørke med to perioder bak seg.

– Hun gjør en kjempejobb – og jeg tror vi utfyller hverandre bra, sier han til Vårt Land.

Men først skal nominasjonskomiteen i Hordaland gjøre en jobb – og nominasjonsmøtet i høst vedta endelig liste.

Mange ute i samfunnet trenger at noen er deres stemme i vanskelige verdisaker. — Kjersti Toppe

Tøffere tider for Sp – oppslutning er halvert

Men Sps utsikter foran neste års stortingsvalg dramatisk annerledes enn for fire år siden. Sp er mer enn halvert siden brakvalget i 2021, der partiet fikk 13,5 prosent av stemmene.

Vårt Land skrev nylig om mulig thriller i partileder Vedums hjemfylke Hedmark. Dagens oppslutning gir ikke stortingsplass til mer enn én: Partilederen selv. Dagens nummer to – fremtidshåpet og justisminister Emilie Enger Mehl vil kunne falle ut.

Begge sa til Hamar Arbeiderblad rett etter at de to gikk for gjenvalg sammen. De to vil kjempe for at Sp skal berge to.