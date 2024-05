Kristen TV-kanal må samle inn over 700.000 på få dager

Den kristne TV-kanalen Kanal 10 må betale 716.000 svenske kroner til Telenor innen tirsdag kommende uke. Det skriver den svenske avisen Dagen.

Kanal 10, som i stor grad drives på innsamlede midler, har også tidligere hatt problemer med likviditet.

– Jeg har kontakt med ledelsen i Sverige og forståelse for at dette ikke er lett. Det er kjempetøft å drive selskap basert på gaveinntekter, sier Øyvind Rygg til Vårt Land.

Rygg er daglig leder og styreleder norske Kanal 10. Norske Kanal 10 og svenske Kanal 10 er to ulike selskaper med separate inntekter, så økonomien i Sverige påvirker ikke den norske på noen måte, understreker han.

– Har tro

I 2023 uttalte det svenske Kanal 10s revisor at «det finnes vesentlige usikkerhetsfaktorer som kan lede til betydelig tvil om selskapets evne til å fortsette virksomheten», skriver Dagen. Uttalelsen ble gitt i forbindelse med den da siste innleverte årsmeldingen, fra 2022.

Det skal også ha blitt pekt på at skatter og avgifter ved flere tilfeller ikke hadde blitt betalt til rett tid.

NORSK KANAL GÅR BRA: Øyvind Rygg er daglig leder i Kanal 10 Norge. (Alf Gjøsund/Avisen Vårt Land)

– Jeg opplever at ledelsen har tro på at det skal løse seg, sier Rygg om den nåværende situasjonen.

Øyvind Rygg kjøpte norske Kanal 10 fra det svenske selskapet for seks år siden. Ifølge ham går norske Kanal 10 bra: Kanalen får inn det som trengs for å drifte via innsamlede midler.

– Vi får inn 1,5 millioner i måneden via trofaste støttespillere og faste gaver som samles inn nest siste uken i måneden. Vi er à jour med alle betalinger.

Foreløpig årsregnskap for norske Kanal 10 viser et overskudd på cirka 2,6 millioner kroner i 2023.

Kort frist

Etter en ekstra sending tirsdag kveld forrige uke skal kanalen ifølge Dagen ha fått inn 269.000 kroner. En ny ekstrasending var annonsert onsdag, men den ble aldri noe av, ut fra det avisen erfarer.

Vårt Land har vært i kontakt med administrerende direktør i svenske Kanal 10, Börje Claesson. Han vil ikke vil kommentere saken.