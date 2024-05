– Vi sier at Hamas-bevegelsen har kommet for å bli, og at bevegelsen sammen med alle palestinske fraksjoner skal bestemme over Gaza etter krigen, sa Haniyeh i en TV-sendt tale onsdag.

Han sa også at skjebnen for fredssamtalene er usikre etter at Israel ifølge Hamas «insisterer på å okkupere Rafah-grenseovergangen og på å utvide aggresjonen» på Gazastripen.

Haniyehs tale ble sendt samme dag som da Israels forsvarsminister Yoav Gallant sa at Israel ikke vil ha noen form for militær eller administrativ kontroll over Gazastripen når krigen en dag er over. Gallant gjentok også at Israel ikke vil la Hamas få makt.

– Jeg har satt fram krav om at det skal finnes et alternativ til Hamas, men jeg har ikke fått noe svar. Jeg gjentar: Jeg vil ikke stille meg bak opprettelsen av en israelsk militær administrasjon i Gaza, sa Gallant i et intervju på israelsk fjernsyn.

– Israel skal ikke ha sivil kontroll over Gaza, la Gallant til.

Statsminister Benjamin Netanyahu uttalte seg også om Gazas fremtid onsdag. Han sa at den palestinske selvstyremyndigheten, som ledes av Fatah-partiet og president Mahmoud Abbas på Vestbredden, ikke skal styre over Gaza. Målet er å knuse Hamas, og ingen andre aktører skal overta kontrollen på Gazastripen så lenge Hamas eksisterer, sa Netanyahu.