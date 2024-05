Palestina-telt i Oslo fjernet før 17. mai

– Teltet fjernes til og med 17. mai og kan settes opp igjen i etterkant, opplyser bymiljøetaten til Nettavisen.

Talsperson for Palestina-aktivistene som satte opp teltet, Rami Samander, er svært skuffet over kommunens avgjørelse.

– Det er synd at det ble tatt ned nå. 17. mai er en dag som handler om frihet og solidaritet. Kommunen velger å fjerne teltet vårt for å feire nettopp dette, samtidig som det pågår et folkemord i Palestina, sier Samander.

Han forteller at Palestina-aktivistene planlegger å gjenreise teltet allerede 18. mai.