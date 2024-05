I en Instagram-post kaller Carola Häggkvist Eurovision for «et interessant termometer på verdens «PK-fest», og kritiserer publikum for å ha buet på Israels deltaker Eden Golan.

– Midt i all musikk som er ment å forene, står likevel publikum og lager politisk hetsstemning midt i en livesending mot en 20 år gammel sanger der landet har innfridd alle EBUs krav for å kunne delta, skriver Carola og spør:

– Hvor vanskelig skal det være å skille på hets og fakta? Og hvor tok «United by Music» veien?

Slagerikonet Carola (57) er ifølge Aftonbladet både kristen og aktiv i den svenske kirken. Hun kom også med kritikk av Irlands bidrag, artisten Bambie Thug, som opptrådte med et nummer beskrevet som okkult og som omhandlet en heks.

– Et satanisk ritual på scenen foran et milliardpublikum og mennesker som ikke har valgt å få en horde demoner mot seg. Hva skjer? Eller er det bare jeg og noen andre som reagerte? undrer Carola, som legger til:

– Som om jeg skulle stå og synge at Jesus er oppstått og at blodet renser oss fra all synd i repeat! I tungetale. Hadde jeg fått lov til det? Trolig ikke. Er det noe vi bør ta vare på nå, så er det å holde våre hjerter varme og rene, tror jeg. Hva tror du?

I kommentarfeltet til innlegget, som ble lagt ut søndag, får Carola både støtte og kraftig kritikk.









