FN: Israel nekter adgang til Rafah-overgangen

Rafah grenser til Egypt og er den viktigste grenseovergangen for å få inn nødhjelp til Gazastripen. Tirsdag ble den stengt av israelske myndigheter etter at israelske soldater tok kontroll over den palestinske siden av grensen.

– Vi har på nåværende tidspunkt ikke noe fysisk tilstedeværelse ved Rafah-overgangen ettersom vi er blitt nektet adgang av Cogat, sier Jens Lærke.

Cogat er den israelske myndigheten som fører tilsyn med nødhjelp og andre leveranser til de palestinske områdene.

– Vi er blitt fortalt at personell og varer verken får reise ut eller inn på det nåværende tidspunkt. Det har enormt mye å si for vår lagerbeholdning, sier Lærke, som oppgir at de kun har drivstoff nok til én dags bruk i hele Gaza.

– Hvis det ikke kommer inn noe drivstoff, vil det være en svært effektiv måte å gravlegge hele den humanitære operasjonen i Gaza, føyer han til.

– For tiden er de to hovedårene for å få hjelp inn til Gaza strupt, sier han med henvisning til Rafah og Kerem Shalom, hvorav den siste er en grenseovergang som fører fra Israel til Rafah.