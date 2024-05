MDGs Une Bastholm sier hun vil ta gjenvalg til Stortinget

Dette bekrefter hun selv til Aftenposten.

– Jeg føler fortsatt at jeg er et av de heldigste menneskene i Norge som får ha denne jobben. Jeg får kjempe for verdier, kunnskap og løsninger på vegne av masse folk, barn og naturen. Det vil jeg gjerne fortsette med, sier hun.

Bastholm ga seg for to år siden som partileder da det ble for mye for henne å både være partileder, folkevalgt og tobarnsmor. Hun synes det er synd at mange kvinner med små barn gir seg i politikken.

– Jeg er blitt lei meg for hver eneste annonsering av dem. Det er politikere jeg setter veldig stor pris på, sier Bastholm til Aftenposten.