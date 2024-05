– Forslaget mitt handler ikke om å «islamisere Norge», for å si det sånn. Det vil bety flere kristne høytider også, sier Tobias Stokkeland til Vårt Land.

Id al-fitr, julaften og frigjøringsdagen 8. mai – Norge vil få tre nye nasjonale høytidsdager der alle får fri, hvis lederen i Grønn Ungdom får viljen sin.

I dag er kristendommen den eneste religionen med nasjonale høytids- og helligdager i Norge. Det kommer av religionens lange historie her til lands, deler av tiden også som statsreligion.

– Hvorfor velger du deg akkurat den muslimske id-feiringen som ny høytidsdag – hva med andre religioner?

– Fordi det trolig er den høytiden som ikke er nasjonal høytidsdag, som flest feirer. Sannsynligvis er tre til fire prosent av Norges befolkning muslimer og en stor andel av dem feirer id. Da er det naturlig i et sekulært land at de får én av de felles fridagene.

Fremmer forslag på landsmøtet – MDG vil prioritere mer fritid

Nå vil Grønn Ungdom-leder Stokkeland løfte saken på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte denne helgen.

Der skal MDG ta stilling til resolusjonen «Frihet fra stress og press», som tar til orde for forsøk med fire dagers uke og 6-timersdag, redusert arbeidstid og flere feriedager.

Et av forslagene i resolusjonen er å «gradvis innføre flere felles fridager i samarbeid med partene i arbeidslivet».

Det er dette punktet Grønn Ungdom-lederen vil gjøre mer konkret og blant annet peke ut id-al-fitr som nasjonal høytidsdag.

Det er veldig bra at vi har tradisjoner som land. Jeg foreslår ikke å fjerne kristne høytider, men å legge til nye fridager

– Bør vi ikke bare forholde oss til at Norge har de tradisjonene, den historien og de høytidsdagene vi har?

– Det er veldig bra at vi har tradisjoner som land. Jeg foreslår ikke å fjerne kristne høytider, men å legge til nye fridager. Jeg synes det er bedre at vi har nasjonale høytidsdager som Kristi himmelfart som felles holdepunkt enn at folk selv skal velge alle fridagene sine, slik for eksempel Unge Venstre ønsker, sier Tobias Stokkeland.

---

Høytids- og helligdager

Vi har syv nasjonale helligdager knyttet til kristne høytider. 1. og 17. mai er nasjonale høytidsdager, 1. nyttårsdag nasjonal fridag.

Arbeidstakere med andre religiøse høytider enn de offentlige helligdagene, har rett til to dager fri i forbindelse med dem, men ikke nødvendigvis lønn.

Id-al-fitr markerer slutten av fastemåneden ramadan i islam. Datoen varierer fra år til år.

Kilder: Forskning.no, Lovdata, Wikipedia

---

Hva tenker Grønn Ungdom-lederen om vinnersjansene?

– Tror du at du har sjans til å vinne fram på landsmøtet?

– Vi får se. Jeg tror kanskje man lander på en formulering, som ikke spesifiserer akkurat hvilke dager det skal være. Det er greit det. Dette er ikke min største kampsak. Mitt poeng er at det er bra med felles fridager som felles holdepunkt. Da er det fint å ta diskusjonen om hvilke det skal være.

– Ekstra fridager koster penger. Hvordan konkret skal MDG gjennomføre dette?

– Vi vil måtte gjøre det i samarbeid med nærings- og arbeidsliv, som med andre friager vi har. Men jeg tror de fleste vil synes kostnaden er verdt det, fordi vi får mer fri og vi får det sammen.